Leipzig

Es ist ein Novum und die bisher ungewöhnlichste Sitzung in der Geschichte des Leipziger Stadtrates. Deklariert als „ Meinungsaustausch“ tagt dieser digital. Die Abgeordneten sind aus dem Homeoffice per Bild zugeschaltet. Beschlüsse sind so derzeit nicht möglich, obwohl der Landtag dabei ist, diese Regeln zu ändern, und eine rechtssichere Variante schafft, künftig digital zu voten. Derzeit nimmt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) das Stimmungsbild der Mehrheit als Empfehlung, um dann selbst die Eil-Entscheidung zu treffen. Erstes Thema am Mittwoch: Der neue Thomaskantor Andreas Reize aus der Schweiz, der zumindest in einem Vor-Votum im neuen Amt bestätigt ist.

Debatte um Bürgerbeteiligung bei Flughafen-Ausbau

Die gewöhnlich proppevolle Tagesordnung wurde entschlackt. Übrig geblieben sind jene Punkte, die bis Jahresende entschieden werden müssen. Anfragen, Petitionen sowie Anträge aus den Fraktionen gibt es nicht. Eine Ausnahme machen dabei die Grünen, die auf eine Debatte drängen, das Planfeststellungsverfahren für den weiteren Flughafenausbau Leipzig-Halle auszusetzen – denn Bürgerversammlungen sind in Corona-Zeiten kaum möglich.

„Es geht darum, eine breite Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und abzusichern“, betonte Grünen-Stadtrat Bert Sander (parteilos). Die Verwaltung hält die Initiative für rechtswidrig, weil die Stadt nicht „Herr des Verfahrens“ ist und keine Anträge gegenüber der zuständigen Behörde Landesdirektion durchsetzen kann. Den Antrag muss der Rat im Umlaufverfahren – also durch Gegenzeichnung auf schriftlichem Wege – entscheiden. Bei der Probeabstimmung kam er zunächst durch. Jung muss dann signalisieren, wie er damit umgeht.

Stadt erhöht Kapital für Leipziger Gruppe

Leipzig wird bei der Leipziger Gruppe eine Kapitaleinlage in Höhe von 20 Millionen Euro vornehmen. Damit sollen zusätzliche, klimaschutzrelevante Investitionen bei den kommunalen Unternehmen abgesichert werden. „Die Corona-Pandemie stellt unsere Unternehmen vor Schwierigkeiten, gleichzeitig müssen sie gemeinsam mit der Stadt die Herausforderungen des Klimawandels meistern und die Verkehrs- und Energiewende gestalten“, sagte SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. Zustimmung kommt von den Linken und Grünen: „Wir wollen uns auf den Weg machen, Klimaschutz-Kommune zu werden“, so Katharina Krefft (Grüne). Franziska Riekewald (Linke): „Dafür müssen wir die LVV zukunftsfit machen.“ Dafür seien auch Investitionen nötig.

Die CDU wollte allerdings ein wenig auf die Bremse treten: „Wir machen uns große Sorgen um die finanzielle Situation Leipzigs“, sagte Claus-Uwe Rothkegel ( CDU), der „kreditfinanzierte Kapitaleinlagen“ problematisch findet. Er verwies auf die Verdoppelung der Schulden Leipzigs, auch als Folge der Corona-Pandemie sowie der gestiegenen Anforderungen an die kommunalen Unternehmen. „Für uns gehört es dazu, neu über die Mobilität nachzudenken. Ausgaben und Fahrgastzahlen müssen aber im Verhältnis stehen“, sagte er. Siegbert Droese ( AfD): „Rotstiftpolitik ist für die Zukunft angesagt. Wir wissen nicht, wie die Finanzen Leipzigs künftig ansehen.“ Sven Morlok ( FDP) sah das völlig anders: „Wir brauchen jetzt ein klares Signal, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Schließlich steigen derzeit weniger Fahrgäste ein.“ Das müsse sich ändern.

Zuschuss für die LVB steigt

Ohne größere Diskussion wurde dann ein höherer Zuschuss für die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) empfohlen, die im kommenden Jahr 60,9 Millionen Euro, 2022 dann 66,3 Millionen Euro erhalten sollen, damit mehr Straßenbahnen auf die Schiene, mehr Busse auf die Straße kommen. In diesem Jahr hat das Unternehmen 56 Millionen Euro über die Leipzig-Gruppe erhalten. Die CDU hatte versucht, diese Summe einzufrieren.

Gratis-Eintritt für Museen verschoben

Ebenfalls empfohlen: Der Gratis-Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen wird aufs Haushaltsjahr 2023/24 verschoben. Ursprünglich sollte er im nächsten Jahr in Kraft treten.

Kontrovers diskutiert wurde die Erhöhung der Taxipreise, die ab 1. Januar 2021 in Leipzig steigen wollen. Das Thema wurde vertagt.

Von Mathias Orbeck