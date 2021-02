Leipzig

Skaten mit dem Board, Inlineskates sowie BMX-Fahren sind bei jungen Leipzigern in der Freizeit überaus beliebt. Das Jugendparlament schlug gar vor, die Denkmalfundamente des Richard-Wagner-Hains zu nutzen, um darauf einen Beton-Skatepark zu erbauen. Und wollte sich damit – in Anspielung auf die unrühmliche Rolle des weltberühmten Komponisten in puncto Antisemitismus – „gegen Menschenfeindlichkeit in jeglicher Form positionieren“. Das hat der Stadtrat so nicht mitgetragen, zumal es sich beim Wagner-Hain um ein Kulturdenkmal handelt. Ganz vom Tisch ist die Idee dadurch nicht. Denn auf Initiative der Linksfraktion wurde die Stadtverwaltung beauftragt, ein Konzept zu erstellen, um in Leipzig zusätzliche Skateparks zu entwickeln. Einerseits sollen bestehende Anlagen saniert und instandgehalten werden, andererseits bis 2025 auf SPD-Vorschlag mindestens drei zusätzliche entstehen. Das wird als Zielstellung ins Sportkonzept 2025 aufgenommen. Bei der Neuerrichtung von Spiel- oder Sportplätzen soll zudem geprüft werden, ob da nicht wenigstens Elemente zum Skaten integriert werden können. Falk Dossin (CDU) favorisiert beispielsweise einen Skatepark in Mockau.

Zielgruppe fürs Skaten in Leipzig wächst

„Derzeit sind nur fünf von 15 Anlagen im Stadtgebiet tatsächlich nutzbar“, kritisierte Juliane Nagel (Linke). Nur auf die Sanierung der Skateanlage vor dem Heizhaus in Grünau hinzuweisen, reiche da nicht. Trotz anderslautender Beschlüsse des Stadtrates wurden in den vergangenen Jahren Anlagen zurückgebaut, sie verfallen oder fallen Lärmschutzklagen zum Opfer. Ein jüngstes Beispiel ist laut Nagel der Robert-Koch-Platz. Der Bau eines kleinen Skateparks in Süd- oder Altwest als Ersatz für die abgerissenen Elemente am Jahrtausendfeld warte seit drei Jahren auf Umsetzung, sagte sie.

„Die jungen Leute, die heute mit dem Skateboard, Inlineskates oder BMX-Rädern anfangen, aber auch die, die den Sport mit Herzblut praktizieren, haben keine Zeit und Lust mehr, die Infrastruktur schrumpfen und verfallen zu sehen“, so die Stadträtin. So werde der Platz für sie enger, während die Zielgruppe wächst. Bei den Plätzen müsse es aber auch barrierefreie Zugänge und Nutzungsmöglichkeiten geben. Skaten mit dem Rollstuhl sei durchaus populär, meinte sie.

Instandsetzung darf nicht zu kurz kommen

„Es muss unbedingt ermittelt werden, in welchen Stadtteilen und Ortsteilen Skateanlagen errichtet werden können“, so Marius Beyer (AfD). Falls diese neben Spielplätzen entstehen, sehe er darin einen Interessenskonflikt. „Die Gefahr sehe ich nicht“, entgegnete Christopher Zenker (SPD). Martin Biederstedt (Grüne): „Drei neue Anlagen bis 2025 halten wir für äußerst sportlich.“ So habe es oft Verzögerungen gegeben, weil der Bau durch verschiedene Ämter realisiert werde. „Die Instandsetzung bestehender Anlagen darf nicht zu kurz kommen.“ Sven Morlok (FDP): „Bei einer grundlegenden Sanierung fällt der Bestandsschutz weg. Deshalb muss erneut geprüft werden, ob die Lärmwerte in Wohngebieten zulässig sind. Da kommt man schnell an Grenzen.“ Vor allem innerhalb der Stadt.

Von Mathias Orbeck