Leipzig

245 Millionen Euro an Technologieförderung sind seit dem Jahr 2000 an Unternehmen nach Leipzig geflossen. Das sagte Kartin Leonhardt, Vorstand der Sächsischen Aufbaubank (SAB) am Donnerstagabend in einer wirtschaftspolitischen Stunde des Leipziger Stadtrates. Weil die Stadt wegen ihrer positiven Entwicklung von der Europäischen Union nunmehr als „stärker entwickelte Region“ eingestuft wird, sinken die Fördersätze in der neuen Förderperiode bis 2027 jedoch von bislang 80 auf 50 Prozent. Das heißt, die Unternehmen werden künftig mehr Eigenmittel einsetzen oder Kredite für Entwicklungsprojekte aufnehmen müssen.

Wie kann die Kommune vor diesem Hintergrund den Wirtschafts- und Innovationsstandort Leipzig stärken?

„Wir dürfen nicht sagen: Das haben wir noch nie so gemacht“

Für Heiko Bär (SPD) ist die Lösung ganz einfach: „Wir müssen eine Ermöglichungs-Stadt statt einer Verhinderungs-Stadt sein.“ Dafür brauche es vor allem eine innovationsfreundliche Verwaltung und Politik. „Neue Konzepte und Ideen erfordern einen flexiblen Umgang, auch wenn mal noch kein entsprechender Paragraf, noch keine entsprechende Nummer in der Sondernutzungssatzung da ist. Da dürfen wir nicht sagen: Das haben wir noch nie so gemacht. Da müssen wir besser werden.“ Bär mahnte zudem „ein innovationsfreundliches Bestandspflegekonzept“ an. Es werde zwar zu Recht viel über Neugründungen gesprochen. „Aber wir vergessen sehr gerne, dass viele ungehobene Schätze in den bestehenden Unternehmen vor Ort liegen“, so Bär.

Dass die Kommune ein Innovationsklima schaffen müsse, in dem sich die Wirtschaft entwickeln könne, sieht auch Linken-Stadträtin Olga Naumov so. Dies werde eine Aufgabe für den künftigen Wirtschaftsbeigeordneten sein, den der Stadtrat noch in diesem Jahr wählen soll. „Unsere Rolle ist nicht, Millionenförderungen an Startups zu verteilen, sondern ein Vermittler zu sein.“ Ein Vermittler, der die Qualität einer Innovation sieht, Förderlücken erkennt und Wege zur Unterstützung solcher Unternehmen findet. „Wir müssen davon wegkommen“, so Naumov, „mit der Gießkanne eine Machbarkeitsstudie nach der anderen zu verteilen.“

„Weniger Belehrungen, mehr Pragmatismus“

„Innovative Ideen gedeihen selten in politischen Gremien, sondern in den Köpfen unabhängiger, mutiger Menschen“, betonte CDU-Stadtrat Michael Weickert. Aufgabe von Politik und Verwaltung müsse es sein, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Da gebe es allerdings großen Nachholbedarf. So habe der Stadtrat im Doppelhaushalt 2019/20 auf Vorschlag der CDU die Realisierung eines Digital Hubs beschlossen. „Von der Umsetzung ist bisher aber noch nicht viel zu sehen“, kritisierte er. „Die Liste Baustellen, von nicht umgesetzten Ratsbeschlüssen, von Trägheit, von mangelnder Führung wird dadurch immer länger.“

Es sei nicht innovativ, Diskussionen über flächendeckendes Tempo 30 zu führen oder Radstreifen auf die Straßen zu malen. „Für die Zukunft muss sich vieles ändern“, sagte Weickert und an den Stadtrat gerichtet: „Wir brauchen in diesem Hause deutlich weniger wohlfeile Worte, deutlich weniger Belehrungen über die vermeintlich richtige Art zu handeln, zu bauen, sich fortzubewegen, sondern mehr Pragmatismus und Akzeptanz.“

Grüne: Mehr erneuerbare Energien

Zu oft treffe der Stadtrat Beschlüsse gegen die Interessen der Wirtschaft, hob auch AfD-Fraktionsvorsitzender Siegbert Droese hervor. Als Beispiel nannte er Radfahren auf dem Ring, den Abbau von Quartiersparkplätze, die auch Handwerker und Dienstleister vor Probleme stellten. „Die Verkehrswende weg vom Auto belastet erheblich unsere regionale Wirtschaft – und ob es dem Auto-Produktionsstandort Leipzig gut bekommt, das wird sich noch zeigen müssen“, so Droese. Er forderte zudem mehr Anstrengungen beim Bürokratieabbau. „Unser Verordnungs- und Behördendschungel ist nach wie vor für viele kleine und mittlere Unternehmen oft zu undurchdringlich“, sagte er. Es brauche einfachere Antragsverfahren.

Annette Körner (Grüne) verlangte größere Anstrengungen bei der Nutzung von erneuerbaren Energien, nicht zuletzt um die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland zu beenden, das gegenwärtig einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Leipzig baue zum Ausstieg „aus der klimagefährlichen Kohlenutzung“ gerade eine Gaskraftwerk, das auch auf Wasserstoffbasis betrieben werden könne. Rein technologisch sei das innovativ, aber bis zur Umstellung auf grünen Wasserstoff würden noch es Jahre vergehen. „Umso wichtiger ist es, sofort umfänglich Solar und Windkraft auszubauen und in gleicher Größenordnung Energie zu sparen“, so Körner.

300 Meter hohes Windrad „Made in Leipzig“

Ausgerechnet eine Innovation „Made in Leipzig“ könnte bei der Windkraftnutzung den Weg in die Zukunft weisen. Wie der Geschäftsführer der in Leipzig ansässigen Bundesagentur für Sprunginnovationen, Rafael Laguna de la Vera, berichtete, unterstützt die Agentur die Weiterentwicklung einer Idee des 92-jährigen Leipziger Maschinenbauers Horst Bendix für ein 300 Meter hohes Windrad, das deutlich leistungsfähiger sein wird als jedes bisher verfügbare.

Von dem Höhenwindrad angetan zeigte sich auch FDP-Stadtrat Sascha Matzke. Sein Wunsch: „Ein Leipziger Windrad, bemalt von Leipziger Künstlerinnen und Künstlern und angestrahlt wie das Völki – auf einem Platz, der nach Horst Bendix benannt ist.“

Von Klaus Staeubert