Stadtrat gibt grünes Licht: Beiersdorf kann Grundstück kaufen und Leipziger Standort ausbauen

Der Florena-Hersteller Beiersdorf kann seinen Leipziger Standort ausbauen. Neben dem neuen Produktionswerk im Norden der Stadt, das Ende 2022 in Betrieb gehen soll, wird nun auch ein europaweites Verteilzentrum errichtet. Der Leipziger Stadtrat stimmte mit 44 Stimmen bei drei Gegenstimmen und 13 Enthaltungen zu, das benötigte Grundstück an die Firma zu verkaufen. Im Jahr 2006 hatte Leipzig im Norden Flächen erworben, um Industrieansiedlungen voranzubringen. Leipzig und der Freistaat Sachsen haben in die Erschließung des insgesamt 55 Hektar großen Areals etwa neun Millionen Euro investiert. Für sein Verteilzentrum erwirbt das Unternehmen nun ein rund 12,5 Hektar großes Nachbargrundstück im Industriegebiet Leipzig-Seehausen II.

OBM Jung: Eine Leipziger Erfolgsgeschichte

„Im Industriegebiet Seehausen setzen wir eine Leipziger Erfolgsgeschichte fort“, warb Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Wir stellen uns breiter auf, es entstehen hunderte neue Arbeitsplätze.“ Beiersdorf will 170 Millionen Euro bis Ende 2024 in das neue Hub investieren – zusätzlich zu den 220 Millionen Euro für das Werk. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort perspektivisch einmal arbeiten.

Franziska Riekewald (Die Linke) wollte, dass Beiersdorf im Falle einer Betriebsaufgabe oder Weiterveräußerung die Fläche zum Kaufpreis von etwa 6,6 Millionen Euro an die Stadt zurückgibt. Sven Morlok (FDP) bezeichnete dies als weltfremd, da durch die Investition eine enorme Wertsteigerung erfolge. „Wer diesen Vertrag unterschreibt, macht sich strafbar.“ Er kritisierte, dass ein Gleisanschluss ans Verteilzentrum aus umweltrechtlichen Gründen nicht möglich sei. Die Linken zogen ihren Antrag letztlich zurück und enthielten sich der Stimme. „Es gibt einen Grundsatzbeschluss: Wir sind nicht mehr bereit, Grundstücke zu verkaufen, sondern vergeben sie in Erbbaupacht“, so Riekewald.

Von M.O.