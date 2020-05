Stadtrat lehnt Verkauf von Stadionvorplatz an RB Leipzig ab

Leipzig

Nicht alle Stadträte sind Fans von Fußball-Bundesligist Rasenballsport Leipzig (RB). Nach kontroverser Diskussion hat es die Ratsversammlung am Mittwochnachmittag endgültig abgelehnt, das Areal des früheren Schwimmstadions (heute Parkplatz Arena II) an RB zu verkaufen. Einem Erbbaupachtvertrag steht aber nichts im Wege. Die Stadt muss bis Ende des Jahres zunächst einen Masterplan vorlegen, in dem alle Details zur Entwicklung des Stadionumfeldes geklärt sind. Im Vorfeld wird es ein Konzept geben, wie die Bürger an der Debatte beteiligt werden. 57 Stadträte stimmten dafür, neun dagegen, einer enthielt sich.

RB will 50 Millionen Euro investieren

Champions-League-Teilnehmer RB will auf dem Areal des ehemaligen Schwimmstadions eine Geschäftsstelle für bis zu 500 zusätzliche Mitarbeiter sowie eine Fanwelt errichten. Im Neubau wird es auch Räume für 40 derzeit im Hauptgebäude des Stadions eingemietete Sportvereine sowie das geplante Sportmuseum geben. Dabei ist bei RB Leipzig von einer Investition von 50 Millionen Euro die Rede. Allerdings hieß es, dass der Klub im Zuge der Corona-Krise Neu-Investitionen erst einmal auf Eis gelegt habe.

Anzeige

FDP-Stadtrat hält Vorgang für „unlogisch“

„Unser konsequentes Eintreten für Erbbaurecht trägt immer mehr Früchte“, freute sich Tim Elschner ( Bündnis 90/Die Grünen). Denn es gehe nicht „um das schnelle Geld für den Haushalt“, sondern auch um die Folgekostenverträge für die Stadt. Die Grünen hatten den mehrfach überarbeiteten Antrag gestellt, bei dem es zunächst um die Verhinderung eines Parkhauses auf dem Stadionvorplatz ging. Franziska Riekewald ( Die Linke): „Städtische Liegenschaften gehören zu unserem Tafelsilber. Deswegen sind wir gegen einen Verkauf.“ Das sieht Sven Morlok ( FDP) anders. Er nannte es „unlogisch“, dass ein Investor wie RB das „große Stadion“ besitzen darf, seine Geschäftsstelle aber nicht. „Natürlich darf die Fläche kein Spekulationsobjekt werden, die Stadt muss ihre Rechte sichern“, betonte der Freidemokrat. Allerdings funktioniere dies auch über geeignete Mittel wie Vorkaufsrecht oder eine Rückübertragungsverpflichtung. Eine Mehrheit gab es dafür aber nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

CDU zieht Antrag zurück

Die CDU wollte das Grundstück ursprünglich ebenfalls an den Fußballklub veräußern, zog ihren Antrag aber kurzfristig zurück. „Gestalten wollen – das ist unser Ansatz. Deshalb ist es wichtig, einen Gesamtblick auf das Areal zu bekommen“, betonte Sabine Heymann ( CDU). Die Erstellung eines Masterplanes sei daher zunächst ein wichtiger und richtiger Schritt.

Dabei soll auch geklärt werden, wie das Stadion samt Verkehr entwickelt werden kann, ob die Öffnung der Alten Elster eine Option für den Hochwasserschutz bleibt, wie die soziale Infrastruktur (eine Grundschule oder Kita) gesichert wird, wie sich die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer, aber auch für den öffentlichen Nahverkehr verbessern.

Parkhaus-Bau bleibt umstritten

Besonders umstritten ist und bleibt das Parkhaus. Rasenballsport hält es mit Blick auf die Austragung der Fußball-EM 2024 für notwendig. Laut Kommune ist der Bau eines solchen Objektes aber keine Voraussetzung für die Austragung von Spielen am Standort Leipzig. Er sei in den Bewerbungsunterlagen auch nicht verankert.

„Ein Parkhaus könnte das Waldstraßenviertel entlasten, endlich den Parkdruck aus dem Viertel nehmen. Warum verhindern Sie das?“, wollte AfD-Fraktionschef Tobias Keller wissen. Ein Parkhaus lehnen die Grünen vehement ab. Sie können sich aber eine Tiefgarage für Autos und Fahrräder vorstellen. Der oberirdische Platz werde für den Ausbau der Wendeschleife der Leipziger Verkehrsbetriebe gebraucht. RB ist eine Tiefgarage aber zu teuer.

Es geht auch ums Sportmuseum

Entschieden ist also noch nichts. Das Stadtplanungsamt hatte bereits Ende Dezember 2019 ein Landschaftsarchitekturbüro damit beauftragt, das Stadionumfeld zu untersuchen. Die Verwaltung drückt auch weiterhin auf die Tube: Sie will bis Jahresende Ergebnisse vorlegen, da sonst die Entwicklung des Areals über einen längeren Zeitraum blockiert werde. Dabei geht es auch ums Sportmuseum, da entsprechende Fördermittel vorerst nur bis Ende 2022 bewilligt sind. Die Grünen hatten zunächst das zweite Quartal 2021 vorgeschlagen, um mehr Zeit für die Bürgerbeteiligung zu haben.

Lesen Sie auch:

Stadionvorplatz: Stadt will Verkauf an RB endgültig ablehnen

Zwei Millionen Euro fürs Sportmuseum – das wird in einen Neubau integriert as

Von Mathias Orbeck