Stadtrat will mehr Rechte für Leipziger Jugendparlament

Leipzig

Das Jugendparlament (JuPa) der Stadt Leipzig soll mehr Rechte erhalten. Der Stadtrat beauftragte auf Antrag der Fraktion Freibeuter Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am vergangenen Mittwoch, sich beim Freistaat für eine Aufnahme von Jugendparlamenten in die Sächsische Gemeindeordnung einzusetzen und mit einem Anfrage- und Antragsrecht auszustatten . „Das Leipziger Jugendparlament wird zwar demokratisch gewählt, hat aber selbst keine Rechte im Stadtrat“, erklärt Freibeuter-Vorsitzender Sven Morlok ( FDP) den Antrag der Fraktion. In der Sächsischen Gemeindeordnung sei lediglich verankert, dass Kinder und Jugendliche politisch beteiligt werden sollten, mehr aber auch nicht.

Interessenvertretung junger Leipziger

Alle zwei Jahre können Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren online 20 Mitglieder des Jugendparlaments wählen. Das Gremium versteht sich als überparteiliche Interessenvertretung junger Leipziger und widmet sich schwerpunktmäßig Themen wie Klimaschutz, Stadtentwicklung und Mobilität, wie Jugendparlaments-Sprecher Quentin Kügler erklärt. Alle zwei Wochen trifft sich das Gremium, fällt Beschlüsse über seine politischen Ziele und entscheidet, welche Anträge in den Stadtrat eingebracht werden sollen. Dazu braucht es aber den Jugendbeirat. Dort sind sowohl Mitglieder des Jugendparlaments als auch Leipziger Stadträte vertreten. Ihre Anfragen und Anträge können die Jugendlichen also nicht auf direktem Weg in den Stadtrat einbringen.

Anzeige

Aufwertung des Jugendparlaments

Und genau da liegt das Problem, wie Morlok sagt: „Ein eigenes Antrags- und Anfragerecht würde die Arbeit des Jugendparlaments als Gremium deutlich aufwerten.“ Auch Kügler hofft auf diese Rechte für das Jugendparlament. „Dadurch werden wir flexibler. Wenn wir das Antragsrecht bekommen, dann bräuchten wir den Jugendrat nicht mehr“, so der Lehramtsstudent. Im Gegenzug müsste dann aber auch die Zusammenarbeit mit den Stadtratsmitgliedern enger werden. „Unsere Fragen würden auch die Arbeit des gesamten Stadtrates bereichern“, sagt Kügler selbstbewusst.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Morlok plädiert für eine jüngere Perspektive im Stadtrat. „Durch eine solche Aufwertung des Jugendparlaments erhielten auch dessen Anträge ein höheres Gewicht“, so der Politiker. Ob Oberbürgermeister Jung das Begehren durchsetzen kann, muss sich noch zeigen. „Das ist schwer einzuschätzen“, stellt Kügler fest, „aber wir werden genau verfolgen, was der Oberbürgermeister macht“. „Die entscheidende Frage ist, ob die Parteien im sächsischen Landtag das Anliegen auch so sehen wie die Parteien ihrer Stadtratsfraktionen in Leipzig“, erklärt Morlok. Wenn dem so sein sollte, dann habe das Anliegen des Jugendparlaments und des Stadtrats gute Aussichten auf Erfolg, so seine Einschätzung.

Von Lisa Konstantinidis