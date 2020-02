Stimmen aus Leipzig und Sachsen zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen

Leipzig

Mit Erschütterung, aber auch tiefer Zufriedenheit haben Politiker aus Leipzig und Sachsen auf die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen reagiert.

Martin Dulig, SPD-Chef in Sachsen: „Die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ist ein Dammbruch von bundespolitischer Bedeutung. Die Zusammenarbeit von CDU und FDP mit der AFD ist Realität. Der neue Ministerpräsident von Thüringen wurde durch eine AfD an die Macht gebracht, die durch den Post-Faschisten Björn Höcke angeführt wird. Das ist ein Skandal mit Ansage. Es gibt nicht nur in der Thüringer CDU und FDP viele, die direkt und indirekt mit der AfD zusammenarbeiten wollen oder dies auf kommunaler Ebene schon tun. Damit ist auch der Abgrenzungskurs der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer endgültig gescheitert. Ein Teil von CDU und FDP haben damit die bürgerliche Mitte verlassen. Sie haben ihre Seele verkauft, um an die Macht zu kommen.“

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) schrieb auf Twitter von einem „Dammbruch in Thüringen“. CDU und AfD würden „Hand in Hand“ arbeiten. Er sei „schockiert“, so der Präsident des Deutschen Städtetags.

Der Leipziger Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann sprach von einem „Skandal“.

Die AfD feierte sich auf Twitter dafür, Ramelow gestürzt zu haben. „Auf die AfD ist Verlass“, schrieb Sachsens AfD-Landeschef Tino Chrupalla. „Wir Konservativen stehen zusammen, wenn es um den Erhalt demokratischer Verhältnisse geht. Darum haben wir Kemmerich zum neuen MP gewählt.“

Norman Volger, Grünen-Landesvorstandssprecher in Sachsen: „Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist ein Dammbruch für unsere Demokratie. Nur durch die Stimmen einer faschistischen Partei ist diese Wahl überhaupt möglich geworden. Die Grundwerte unserer Demokratie können nicht offensichtlicher mit Füßen getreten werden. Der Werdegang dieser Wahl lässt vermuten, dass bereits im Vorfeld entsprechende Absprachen getroffen wurden. Wer mit Kalkül durch rechtsextreme Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wird, muss sich zurecht fragen lassen, wie es mit dem eigenen Bekenntnis zu unseren Grundwerten steht.“

Von LVZ