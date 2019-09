Ab 2020 wird das umstrittene Radfahren auf dem Innenstadtring legal. Das sagte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau am Mittwoch im Stadtrat. Weitere Themen in der letzten Sitzung der Wahlperiode: der Streit ums Museum in der Runden Ecke, der Bau einer Rollstuhlsporthalle und Gysis Auftritt am 9. Oktober. Hier der Überblick.