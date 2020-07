Trotz Kritik: Leipziger Jablonowskistraße heißt jetzt Addis-Abeba-Platz

Leipzig

Die Stadt Leipzig hat vorerst keine Jablonowskistraße mehr. Die bereits entwidmete, 50 Meter lange Straße vor der neuen Grundschule im Zentrum-Südost gehört nun offiziell zum Addis-Abeba-Platz. Der Stadtrat hat bei 41 Ja-Stimmen und 17 Gegenstimmen entschieden, die Straße umzubenennen, die seit 140 Jahren den Namen des polnischen Universalgelehrten Józef Aleksander Fürst Jablonowski (1711–1777) trägt. Auslöser dafür ist die neue Grundschule entlang der mittlerweile verkehrsberuhigten Spielstraße, die künftig „Schule am Addis-Abeba-Platz“ heißen soll.

Der Name Jablonowski soll aber nicht aus dem Straßenbild verschwinden. Der Stadtrat, der trotz drei Tagungen im Juli sein Pensum nicht schaffte, wird dies nach der Sommerpause im September entscheiden.

Verstimmung in Polen über Umbenennung

Die Umbenennung hatte in Polen Verstimmung ausgelöst – es gab auch eine Petition des Polnischen Instituts Berlin/ Leipzig und der Societas Jablonoviana. In einem Brief verwiesen die Direktorin des Polnischen Instituts Malgorzata Bochwic-Ivanovska und Professor Milos Reznik, Präses der Societas Jablonoviana und Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, auf die Verdienste Jablonowskis für den Wissenschaftsstandort Leipzig.

Józef Aleksander Fürst Jablonowski (1711–1777). Quelle: winiwand.com

Jablonowksi lebte von 1768 bis zu seinem Tod im Jahr 1777 in Leipzig – in der Kurprinzenstraße, der heutigen Grünewaldstraße. Die von ihm an der Leipziger Universität gegründete Jablonowskische Gesellschaft der Wissenschaften (Societas Jablonoviana) habe im Jahr 1846 „einen wichtigen ideellen und finanziellen Anstoß“ zur Gründung der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft gegeben, die seit 1919 als Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig firmiert.

Die Stadtverwaltung wollte den Namen Jablonowski zunächst nur in den Namensvorrat für Straßen aufnehmen. Die CDU-Stadtratsfraktion hatte hingegen vorgeschlagen, eine bislang namenlose „Planstraße“ auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, der bebaut werden soll, für Jablonowski zu reservieren.

Von Mathias Orbeck/Klaus Staeubert.