Leipzig

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in der Nacht zu Donnerstag hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) seine tiefe Bestürzung zum Ausdruck gebracht. „Stoppt diesen Krieg. Sofort“, schrieb der OBM in einem Statement bei Facebook. „Fassungslos, bestürzt und in tiefer Sorge“ blicke er auf die aktuelle Situation in der Ukraine. „Meine Gedanken sind bei den Menschen, die jetzt in unfassbarer Angst aufgewacht sind. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Überfall mitten in Europa im Jahr 2022 möglich sein könnte“, so Jung.

Leipzig und Kiew sind seit seit mehr als 60 Jahren Partnerstädte – der Vertrag wurde 1961 inmitten des Kalten Krieges geschlossen und 1992 erneuert. Es ist damit die älteste Partnerstadt der sächsischen Metropole. Jung und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko pflegen eine enge Bande. „Oft war ich in den vergangenen Jahren in unserer Partnerstadt Kiew, uns verbindet eine feste Freundschaft. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nenne ich gern einen Freund“, so Jung.

Bereits am Vorabend hatte Jung betont: „Wir stehen an eurer Seite!“: In einer Videobotschaft wandte er sich an die Bürgerinnen und Bürger in Kiew und sicherte seinem Amtskollegen Klitschko seine Unterstützung zu.

„Uns verbinden nicht nur die vielfältigen gemeinsamen Projekte“, sagte Jung, auch die Ereignisse auf dem Maidan sowie die ukrainische Revolutionsgeschichte und die Friedliche Revolution seien „unsere gemeinsamen demokratischen Gedanken“. In beiden Städten seien es Menschen gewesen, die mit gewaltlosem Widerstand für die Demokratie „ihre Wirksamkeit bewiesen“ hätten.

Raketenangriffe auf Kiew

Europa steht seit Donnerstagmorgen vor einem Krieg: Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete in der Nacht einen Militäreinsatz in der Ostukraine an. Der Kremlchef will damit die Menschen in den Regionen Donezk und Luhansk „schützen“ – Kiew spricht von einem Angriffskrieg. Die Ukraine meldete Raketenangriffe auf Kiew und andere Städte. (Mehr zur aktuellen Lage im Liveblog auf RND.de)

Oberbürgermeister Jung sprach in seiner Botschaft am Abend von einem „völkerrechtswidrigen Angriff auf die ukrainischen Grenzen durch Russland“ und zeigte sich betroffen. „Die Not und die Ängste unserer Freundinnen und Freunde in Kiew lassen uns nicht unberührt.“ Jung betonte, die Partnerschaft mit Kiew intensivieren zu wollen und sie „mit unseren Möglichkeiten zu unterstützen“.

Der Oberbürgermeister wandte sich auch direkt an seinen Amtskollegen Klitschko: „Was können wir darüber hinaus ganz praktisch tun? Bitte melde dich, lieber Vitali.“ Er wünsche ihm und seinen Bürgerinnen und Bürgern „Kraft, Mut und Zuversicht in diesen sehr bedrückenden Zeiten“.

Von flo/nöß