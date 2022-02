Leipzig

“Wir stehen an eurer Seite!“: In einer Videobotschaft hat sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) an die Bürgerinnen und Bürger in Kiew gewandt – und seinem Amtskollegen und Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko seine Unterstützung zugesichert.

„Uns verbinden nicht nur die vielfältigen gemeinsamen Projekte“, sagte Jung, auch die Ereignisse auf dem Maidan sowie die ukrainische Revolutionsgeschichte und die Friedliche Revolution seien „unsere gemeinsamen demokratischen Gedanken“. In beiden Städten seien es Menschen gewesen, die mit gewaltlosem Widerstand für die Demokratie „ihre Wirksamkeit bewiesen“ hätten.

„Not und Ängste lassen uns nicht unberührt“

Russlands Präsident Vladimir Putin hat die von prorussischen Separatisten besetzten Gebiete im Osten des Landes am Montag als unabhängig anerkannt und angekündigt, Truppen zur „Friedenssicherung“ entsenden zu wollen. Die Nato-Verbündeten haben das Vorgehen scharf verurteilt und Sanktionen verhängt, die USA befürchten eine Invasion Russlands, die auch die Hauptstadt Kiew nicht verschonen würde.

Oberbürgermeister Jung sprach in der Botschaft von einem „völkerrechtswidrigen Angriff auf die ukrainischen Grenzen durch Russland“ und zeigte sich betroffen. „Die Not und die Ängste unserer Freundinnen und Freunde in Kiew lassen uns nicht unberührt.“ Jung betonte, die Partnerschaft mit Kiew intensivieren zu wollen und sie „mit unseren Möglichkeiten zu unterstützen“.

Der Oberbürgermeister wandte sich auch direkt an seinen Amtskollegen Klitschko: „Was können wir darüber hinaus ganz praktisch tun? Bitte melde dich, lieber Vitali.“ Er wünsche ihm und seinen Bürgerinnen und Bürgern „Kraft, Mut und Zuversicht in diesen sehr bedrückenden Zeiten“.

Von flo