Paukenschlag in Hannover: 73 Jahre lang saß ein Sozialdemokrat auf dem OBM-Sessel in der Partnerstadt. Seit Sonntag steht fest: Mit Belit Onay steht nun ein Grüner an der Rathausspitze. Ist das ein Signal für Leipzig? Hier der aktuelle Überblick zur Leipziger OBM-Wahl am 2. Februar 2020.