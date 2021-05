Leipzig

Ein kurzer Warnruf alarmiert die Passanten auf dem Markt, dann rauschen die Radfahrerinnen und -fahrer vorbei, und Papierrollen segeln durch die Luft. Einige werden von überraschten Fußgängern gefangen, andere landen auf dem Pflaster und eins sogar im Kinderwagen. Die Verursacher des Tumults sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „VeloGetArte“, einer Ausstellung und Fahrrad-Kunstaktion mit ungewöhnlichem Konzept, die Samstag am Leipziger Markt stattfand.

Kunstaktion in Bologna, Lyon und Leipzig

Die Organisatorinnen und Organisatoren hängten 28 verschiedene Lithografien, Sieb- und Digitaldrucke von internationalen Künstlern an einer Leine vor dem Europa-Haus in der Handwerkerpassage auf, wo sie bis zum Nachmittag ausgestellt wurden. „Die meisten Kunstwerke befassen sich mit dem Thema Fahrrad, aber auch deutsche, italienische und französische Kultur spielt eine Rolle“, sagte Cassedy Richter, Organisatorin der Aktion und Jugendbotschafterin beim Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW). Die „romanische Kunstaktion“ wird vom DFJW gefördert und geht nicht nur in Leipzig über die Bühne – sondern auch in zwei Partnerstädten: Am 15. Mai waren die Veranstalter bereits in Bologna zu Gast, am 12. Juni geht es weiter nach Lyon.

Ungewöhnliche Verteilaktion

Der Titel – eine Wortschöpfung aus dem Französischen und Italienischen, zu deutsch grob übersetzt „Fahrradwerfkunst“ – bringt das ungewöhnliche Konzept der Aktion bereits auf den Punkt: Die Kunstwerke werden nicht nur klassisch ausgestellt, sondern später in handliche Rollen gewickelt und an nichtsahnende Passanten verteilt, und das auf ziemlich konfrontative Weise: Die Radfahrerinnen und -fahrer werfen ihre Rollen gezielt Leuten zu – wer nicht schnell genug reagiert, wird abgeworfen. „Die Idee dahinter ist, Leute zu überraschen und mit Kunst in Berührung zu bringen, die sonst vielleicht nicht unbedingt eine Ausstellung besuchen würden“, sagte Cassedy Richter. „Die meisten sind im ersten Moment etwas perplex, freuen sich dann aber, wenn sie die Rolle öffnen und die Bilder sehen.“

Die Kunst ist jedoch nicht das Einzige, was die Teilnehmenden umtreibt: Auch für das Thema Radverkehr rühren sie die Werbetrommel. „Der Fahrradverkehr ist in vielen europäischen Großstädten aktuell ein wichtiges Thema, egal ob nun Bologna, Lyon oder eben Leipzig“, sagte Christian Dietz vom Europa-Haus-Verein, der das Projekt unterstützt. „In Leipzig wird das Fahrrad immer beliebter, und die Stadt ist sicherlich schon auf einem guten Weg, aber wir sehen trotzdem noch Verbesserungspotential – etwa bei den sicheren Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen.“

Um 17 Uhr fuhren die 20 Radfahrerinnen und Radfahrer – darunter Mitglieder des ADFC Leipzig und des Rush-Kurierkollektivs – als Fahrradkorso durch das Leipziger Stadtzentrum und den Osten, um ihre 120 Kunstrollen zu verteilen. „Weil wir mehr als 15 Personen waren, durften wir als Fahrradverband zusammen auf der Straße fahren“, sagte Cassedy Richter. So wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, teils zum Unmut der Autofahrer, auf die Probleme der Leipziger Radwege aufmerksam machen. „Es gibt zwar eine Menge Radwege und -streifen in Leipzig, viele davon sind aber in einem schlechten Zustand oder gehen einfach plötzlich in die Straße über“, erzählte die 19-jährige Romanistik-Studentin. In Bologna und Lyon gebe es ähnliche Probleme. Positive europäische Beispiele seien dagegen Dänemark und die Niederlande, wo das Fahrrad im Verkehrskonzept der Stadt von Anfang an mitgedacht und -geplant würde. „Wir wünschen uns, dass auch in anderen europäischen Städten wie Leipzig in Zukunft mehr an das Fahrrad gedacht wird.“

Von Robin Knies