Leipzig

Die Lockerungen für Zuschauer im Stadion sind angekündigt. Deshalb überrascht es schon, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe nun „überrascht“ sind, wieder mehr Gäste zum Spiel befördern zu müssen. Doch das Verschieben einer Baustelle am Waldplatz ist wohl das kleinere Übel. Schlimmer wäre es, wenn der Zeitplan nicht eingehalten werden kann und erneut „ein wenig Chaos“ entsteht. Das haben die Leipzigerinnen und Leipziger von Baustellen des Sommers 2021 gut in Erinnerung. Es ist überfällig, dass sowohl die Stadt Leipzig als auch die LVB ihre Bauaktivitäten künftig besser koordinieren und erklären wollen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sie mehr auf Anwohner zugehen. Anfänge mit Infoveranstaltungen, die sowohl Bauabläufe als auch Zwänge erläutern, sind gemacht.

Lesen Sie auch In diese Leipziger Projekte fließen 2022 mehr als 160 Millionen Euro

Investitionssumme ist atemberaubend

Und dabei kann man durchaus staunen. Es ist atemberaubend, was die Partner für ein Millionen-Paket schnüren und investieren, um die Verkehrsinfrastruktur Leipzigs voranzubringen. Viele Gleise und Straßen haben es bitter nötig. Eine Verkehrswende ist aber weder zum Nulltarif noch ohne Belastungen zu bekommen. Angesichts der vielen Baustellen, die sich diesmal allerdings nicht im Zentrum konzentrieren, wird es dennoch zu etlichen Staus kommen. Das ist gar nicht zu vermeiden. Wer eine bessere Infrastruktur will, muss da wohl durch.

Von Mathias Orbeck