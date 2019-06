Leipzig

Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) steht in der Bürgersprechstunde am Dienstag, 18. Juni, Rede und Antwort – ab 17 Uhr im Stadtbüro am Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafenstraße 3). Im Mittelpunkt steht das Thema „Lokale Demokratie und lokale Verwaltung“. Dabei zieht Ulrich Hörning auch Bilanz zum Jahr der Demokratie 2018 und stellt Empfehlungen für 2019 vor. Die Ergebnisse der Kommunalwahl und die Arbeit der lokalen Gremien sind ebenfalls Inhalt der Sprechstunde. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.

Das Stadtbüro ist laut Stadtverwaltung Anlaufpunkt für Leipziger, die sich einmischen oder informieren wollen, es bietet eine Plattform für Bürgerbeteiligung und Engagement. Geöffnet ist an fünf Tagen in der Woche, von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 13 und 18 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 16 Uhr. Das Team des Stadtbüros beantwortet Fragen rund um das Angebot auch unter der Telefonnummer 0341/123-2010 sowie per E-Mail an stadtbuero@leipzig.de.

Von lvz