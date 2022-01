Leipzig

1992 hat der gebürtige Bielefelder es das erste Mal gesehen: Und war erschrocken, über die Größe, die Erscheinung, die dunkle Monstrosität des Völkerschlachtdenkmals: „In seiner historischen Bedeutung kannte ich das Denkmal nicht mal ansatzweise“, bekennt Volker Rodekamp, der damals aus Minden als neuer Chef des Stadtgeschichtlichen Museums nach Leipzig kam und dadurch auch die Verantwortung fürs Völkerschlachtdenkmal bekam. „Ich fand es furchterregend und sperrig, hatte durchaus Berührungsängste.“ Fast 23 Jahre arbeitete Volker Rodekamp dann im Dienste der Leipziger Historie im Museum. Anschließend kümmerte er sich als Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal um die weitere Entwicklung des Areals rund um den steinernen Riesen. Diese Woche wurde der 68-Jährige endgültig in den Ruhestand verabschiedet.

Eine „demokratische Umarmung“ folgt

In den 1990er-Jahren wurde – damals angeregt durch den ehemaligen Nikolaikirchenpfarrer Christian Führer – noch diskutiert, das Völkerschlachtdenkmal kontrolliert verfallen zu lassen. Angesichts der damals maroden Infrastruktur in Leipzig nach der Friedlichen Revolution stand der Koloss in Probstheida auch bei der Stadtverwaltung weit hinten auf der Prioritätenliste. Doch es kam zum Glück anders. Engagierte Bürgerinnen und Bürger setzten sich für das Völkerschlachtdenkmal ein, auch um den damaligen Aufmärschen der Neonazis etwas entgegenzusetzen. Im Juli 1999 konnte sich der Stadtrat mit einer „Leipziger Erklärung“ dazu entschließen, das Völkerschlachtdenkmal „demokratisch zu umarmen“, wie Rodekamp sagt, und im Sinne europäischer Versöhnung und gemeinsamer Geschichte zu entwickeln. 2001 wurde die Stiftung Völkerschlachtdenkmal gegründet, um den Sanierungs-Kraftakt transparent und unabhängig vom städtischen Haushalt zu stemmen. Dadurch war es besser möglich, Drittmittel einzuwerben. Der Bund hat es damals abgelehnt, das Nationaldenkmal aus dem Kaiserreich in eigene Regie zu übernehmen.

Sanierung ist Erfolgsgeschichte

In enger Zusammenarbeit mit der Politik, dem Förderverein und der Bürgerschaft ist es gelungen, das Denkmal vor dem Verfall zu retten und ihm ein positives Image als Wahrzeichen unserer Stadt zu geben. „Dass wir das mit vielen Partnern in zwei Jahrzehnten geschafft haben“, sagt Rodekamp, „ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und darauf bin ich ebenso stolz wie auf die Wertschätzung des Denkmals über die Grenzen der Stadt hinaus.“ Jene Herausforderungen von damals seien inzwischen für die Besucherinnen und Besucher nur noch rudimentär zu erkennen. Denn inzwischen sieht das Areal gepflegt aus und lädt dazu ein, sich mit der Geschichte der Völkerschlacht zu beschäftigen.

Zeit zum Loslassen

„Ich kann loslassen, wie ich es auch mit dem Museum getan habe. Die Freude überwiegt, obwohl mir einige Menschen fehlen werden“, sagt der bekennende Leipziger, der bleiben will. „Jetzt habe ich endlich mehr Zeit zum Lesen“, freut er sich. Rodekamp pendelt zudem nach Stuttgart und Berlin, um sich weiteren Aufgaben zu widmen. So unterstützt er beispielsweise „mit leidenschaftlichem Interesse“ den Berliner Senat bei der Evaluierung der Leibniz-Forschungsgemeinschaft.

Von Mathias Orbeck