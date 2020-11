Leipzig

Sie sind kreativ: Diesmal sind sie mit großen Reisetaschen gekommen, haben sich am Haupteingang des Neuen Rathauses platziert – mit Masken und Corona-Abstand. „Wem sollen wir auf der Tasche liegen? Dem Partner? Den Freunden? Den Kindern? Der Bank?“ steht auf Schildern. Und die freiberuflichen Dozenten der Leipziger Volkshochschule haben auch eine Antwort parat: „Was uns zusteht: Ausfallhonorare!“

Seit Anfang November ist die VHS geschlossen, das zweite Mal in diesem Jahr. „Wir verstehen nicht, warum das in dieser Schärfe sein musste“, beschwert sich eine Lehrkraft, die Erwachsenen Alphabetisierungskurse gibt.„Es ist bitter genug, dass keine freizeitorientierten Kurse stattfinden können, aber die Grund- und Berufsbildung ist in Sachsen ausdrücklich ausgenommen.“ Kontinuität sei für viele, die Alphabetisierungs-, aber auch Integrationskurse besuchen, sehr wichtig.

Mehraufwand durch Online-Kurse

Auch die Lehrkräfte fühlen sich allein gelassen. „Es liegt vieles im Argen“, erklärt Karl Kirsch, Integrationskursleiter an der VHS. „Alle, die nicht nur sporadisch an der VHS arbeiten, haben seit März mehrere Monate Einkommen verloren, weil langfristig geplante Kurse abgesagt werden mussten.“ Natürlich: Es gibt Online-Kurse. Die bringen allerdings für die Lehrenden oft einen enormen Mehraufwand, der aber kaum oder gar nicht vergütet wird. „Dadurch sind viele gezwungen, weniger Stunden zu geben, die Einkommen sinken also noch einmal.“

Kulturbürgermeisterin kann wenig Hoffnung machen

Olaf Broszeit, Verdi-Gewerkschaftssekretär, kritisiert. „Die Volkshochschule hat beim ersten Lockdown den Kursleitenden kühl mitgeteilt, dass Ausfallhonorare nicht vorgesehen seien“, sagt er. Das entspreche nicht der Rechtsauffassung der Gewerkschaft. Die Volkshochschule hänge schließlich vom Fachwissen ihrer Mitarbeiter ab. „Wie alle Beteiligten wissen, sind wir für das, was wir leisten, völlig unterbezahlt“, ergänzt Kirsch, „aber momentan haben wir das Gefühl, dass es noch nicht einmal Wertschätzung gibt. Die gibt es, betont Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke). Sie kann den Dozenten allerdings wenig Hoffnung machen: „Uns ist das nicht egal. Wir werden ins Gespräch kommen.“ Alle Honorar-Beschäftigen treffe die Krise besonders hart. Jener „systemische Fehler“ in der Finanzierung der VHS werde jetzt offenkundig. Die Stadt könne das allein ohne den Freistaat Sachsen nicht lösen. Dennoch sei es nicht möglich, alle Beschäftigten regulär anzustellen. „In der VHS ist es durchaus sinnvoll, mit Honorarkräften zu arbeiten.“

Lehrkräfte skeptisch wegen Einmalhilfe

Doch soll es nicht Hilfe aus Berlin für den November geben? Da bleiben die Lehrkräfte skeptisch, die vielen Enttäuschungen vom Frühjahr wirken offenbar nach. „Einmalhilfen sind sicher gut“, so Jonathan Böhm, der an der VHS Orientierungskurse gibt, „aber sie sind eben Einmalhilfen. Kursausfälle können aber immer vorkommen. Und dann ist es wichtig, dass man rechtssicher und planbar eine Ersatzleistung erhält.“

Von Mathias Orbeck