Das Sellerhäuser Viadukt soll für gut 3,53 Millionen Euro saniert werden. Das etwa 200 Meter lange und über zwölf Meter hohe Viadukt ist Teil des künftigen Parkbogens Ost. Wie berichtet, will die Stadt perspektivisch einen Fuß- und Radweg samt Grün- und Spielanlagen entwickeln, welcher in Zukunft die Stadtteile Volkmarsdorf, Schönefeld, Sellerhausen, Anger-Crottendorf, Stötteritz und Reudnitz besser verknüpft. Die Stadt hatte Bahndämme und Brücken auf der 1,5 Kilometer langen Trasse zwischen den nicht mehr genutzten Bahnhöfen Sellerhausen (am Ende der Eisenbahnstraße) sowie Anger-Crottendorf (an der Zweinaundorfer Straße) erworben. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde im Frühjahr 2019 unterschrieben. Hintergrund: Mit Inbetriebnahme des City-Tunnels benötigt die Deutsche Bahn AG Teile ihres einstigen östlichen Bahnbogens nicht mehr. Die freigewordene Bahntrasse soll nun in ein „aktives Grünband“ umfunktioniert werden. 2011 berichtete die LVZ erstmals und exklusiv über die Ideen aus der Bürgerschaft, den etwa fünf Kilometer langen Parkbogen zu errichten.

Sanierung startet Ende 2019

Die Sanierung des 1875 erbauten Viaduktes, die der Stadtrat allerdings noch bestätigen muss, soll Ende 2019 starten und bis 2021 erfolgen. Das stark sanierungsbedürftige Bauwerk steht unter Denkmalschutz. So sind beispielsweise die Gründungsbereiche teilweise stark vernässt, die Dichtungen der Fahrbahn schadhaft, Fugendichtungen fehlen oder sind verschlissen. Geplant ist auch, dass das Bauwerk ein Geländer von 1,30 Metern Höhe auf beiden Seiten sowie barrierefreie Auf- und Abgänge bekommt. Wie das aussieht, ist Teil eines freiraumplanerischen Wettbewerbes, den die Stadt für die Bahntrasse gerade initiiert. Ergebnisse sollen bis November 2019 vorliegen, heißt es im Rathaus. Das Viadukt wird zu einem besonderen Höhenrad- und Gehweg entwickelt, der einen einzigartigen Panoramablick bieten soll. Vorbild dafür: der High Line Park in New York.

Beim Parkbogen setzt Stadt auf Fördermittel

Alle Maßnahmen beim künftigen Parkbogen Ost werden mit Fördermitteln von Europäischer Union, Bund und Land finanziert. Die Stadt selbst übernimmt in der Regel ein Drittel der Kosten. Für das Viadukt stehen 2,36 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus bereit. Bei der Realisierung des gesamten Parkbogen Ost werden die Kosten derzeit auf 41 Millionen Euro geschätzt.

