Leipzig

Wegen eines Wahlfehlers werden rund 1000 Bürger in Leipzig-Lindenthal noch einmal an die Urne gebeten: Im Wahlbezirk 8329 wird die Wahl wiederholt. Das hat die Landesdirektion am Donnerstag mitgeteilt. Wegen eines Übertragungsfehlers in einem Briefwahlbezirk gibt es außerdem Änderungen bei den errechneten Stimmen zur Stadtratswahl, deren Ergebnis deshalb durch die Landesdirektion aufgehoben wurde. Auf die Zusammensetzung des neuen Stadtrates hat das keine Auswirkungen, das Ergebnis muss aber erneut festgestellt werden. Der neu gewählte Stadtrat kann sich deshalb nicht wie geplant am 28. August konstituieren.

Ein Wähler, der für die Ortschaftsratswahl in Lindenthal nicht wahlberechtigt war, hatte am 26. Mai seine Stimme abgegeben. Auch wenn es nicht danach klingt: Die Nichtberücksichtigung der Stimmen dieser Person könnte zu einer Sitzverschiebung im Ortschaftsrat führen. „Somit hätte dieser Wahlfehler erheblichen Einfluss auf das Wahlergebnis“, teilt die Landesdirektion mit und spricht von „Verstößen gegen wesentliche Vorschriften über die Wahlhandlung und über die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses bei der Ortschaftsratswahl in Lindenthal“. Konkret wäre eine Sitzverschiebung von Bündnis 90/Die Grünen hin zur CDU möglich. Denn: Sollte der nicht wahlberechtigte Bürger seine drei Stimmen den Grünen gegeben haben, würden diese nun entfallen. Wegen des knappen Ergebnisses hätte dann aber die CDU Anspruch auf diesen Sitz im Ortschaftsrat; Bündnis 90/Die Grünen wären dort in diesem Fall nicht mehr vertreten.

Die Stadt Leipzig muss deshalb eine Wiederholungswahl für den Wahlbezirk 8329 in Lindenthal anordnen – und zwar „unverzüglich“, wie die Landesdirektion betont. Wann die Wahl wiederholt werden kann, steht noch nicht fest. In einem Aufwasch mit der Landtagswahl am 1. September ist der erneute Urnengang jedenfalls nicht möglich, wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat. In allen anderen Wahlbezirken in Lindenthal sind die Wahlen gültig – ebenso in Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen, Engelsdorf, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Holzhausen, Liebertwolkwiktz, Lützschena-Stahmeln, Miltitz, Mölkau, Plaußig, Rückmarsdorf, Seehausen und Wiederitzsch.

Konsequenzen hat auch ein Übertragungsfehler in einem Briefwahlbezirk – und zwar für die Leipziger Stadtratswahl. Das Ergebnis zu dieser Wahl hatte die Landesdirektion aufgehoben, weil der Fehler zu Änderungen bei den errechneten Stimmen führt. Diese Änderungen wirken sich zwar nicht auf die Sitzverteilung der Parteien oder die gewählten Stadträte aus. Es gibt aber eine Verschiebung in der Reihenfolge der Ersatzpersonen.

Der Gemeindewahlausschuss muss diesen Änderungen Rechnung tragen und das Ergebnis erneut feststellen (das passiert am 8. August) und öffentlich bekannt machen (das passiert im Amtsblatt am 17. August). Aufgrund der anschließenden Einspruchs- und Prüffristen kann sich der neue Stadtrat nicht mehr wie geplant am 28. August konstituieren, sondern frühestens Mitte September. Bis dahin führt der alte Stadtrat die Geschäfte weiter.

Von bm/dom