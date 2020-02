Es war das letzte große Aufeinandertreffen vor dem zweiten Wahlgang am Sonntag: Der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und sein stärkster Herausforderer Sebastian Gemkow (CDU) diskutierten am Montag Abend in der LVZ-Kuppel über die großen Stadtthemen – beim gemeinsamen Wahlfinale von LVZ und „Bild“.