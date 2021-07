Leipzig

Leipzig will als eine von sieben deutschen Großstädten in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 testen. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) macht sich über den Deutschen Städtetag für eine Gesetzesänderung stark – damit dies erst möglich wird. Hier einige Fragen und Antworten, was auf die Leipzigerinnen und Leipziger zukommen könnte.

Auf wie vielen Straßen in Leipzig ist schon jetzt Tempo 30 angeordnet?

Eine genaue Statistik darüber gibt es nicht. Fakt ist jedoch, dass Leipziger Straßen abseits von Hauptverkehrsstraßen, also vor allem in Wohngebieten, bereits fast flächendeckend (ca. 95 Prozent) verkehrsberuhigt sind. Gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) kann vor Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern Tempo 30 ebenfalls angeordnet werden. Dies ist vollständig im gesamten Stadtgebiet erfolgt, dort wo die StVO dies zulässt. Bei neuen Standorten ist dies ebenfalls vorgesehen.

Was verspricht sich die Stadt vom Modellprojekt?

Die Stadtverwaltung will vor allem die Diskussion um das Thema versachlichen. Mit wissenschaftlicher Begleitung und in enger Abstimmung mit Befürwortern wie Kritikern, wie zum Beispiel den Leipziger Verkehrsbetrieben, Wirtschaftskammern und Verkehrsinitiativen, möchte sie, die Vor- und Nachteile von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen abwägen. Der Modellversuch soll nicht nur exemplarisch für Leipzig, sondern auch für eine Reihe weiterer interessierter Städte, mit Unterstützung des Deutschen Städtetags, stattfinden.

Welche Hürden sind zu nehmen, bevor es losgehen kann?

Zuerst muss gemeinsam mit anderen Städten ein Konzept für den Modellversuch vorgelegt werden. Dieser muss dann zunächst durch das Bundesverkehrsministerium genehmigt werden, bevor es auf Leipzigs Straßen zum Praxistest kommen kann. Wenn das grundsätzlich der Fall ist, kann er in einem noch zu definierenden, begrenzten Modellgebiet durchgeführt und im Anschluss wissenschaftlich ausgewertet werden. Danach würde es wiederum der Bundesebene obliegen, die StVO zu ändern. Die Verordnung gibt derzeit bundesweit innerorts eine maximale zulässige Regelgeschwindigkeit von 50 km/h vor. Dabei geht sie vom Grundsatz aus, dass Abweichungen nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig sind. Die können in engen Grenzen erprobt werden – allerdings derzeit keineswegs flächendeckend.

Wie geht die Stadt überhaupt strategisch vor, um das Modellprojekt vorzubereiten?

Sie hat sich mit anderem Kommunen zusammen geschlossen, ein gemeinsames Positionspapier verfasst, um das Anliegen an den Bund heranzutragen.

Wo wird das Testgebiet sein? Wie groß wird es sein?

Das ist noch unklar. Der Stadtrat hat der Verwaltung mehrheitlich einen Prüfauftrag bis Ende 2021 ausgestellt. Das Testgebiet muss laut Verkehrs- und Tiefbauamt aber ausreichend groß sein, damit auch etwaige Reisezeitverluste oder Auswirkungen auf das Nebenstraßennetz zu erkennen sind.

Was ist mit den Hauptverkehrsstraßen? Bleibt es da bei Tempo 50?

Genau das ist ein wesentlicher Punkt: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss überall über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden so angeordnet werden können, wie es angemessen ist. Deshalb sollte das Straßenverkehrsrecht – so die Forderung des Deutschen Städtetages – die Regeln umkehren: In begründeten Fällen sollte auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 zur Anwendung kommen. Leipzig geht allerdings selbst davon aus, dass Tempo 50 auf vielen Hauptverkehrsstraßen nach wie vor die passende Geschwindigkeit ist. Ziel ist aber die Entwicklung lebendiger Innenstädte. Tempo 30 kann hier maßgeblich zu einer friedlichen Koexistenz aller Verkehrsteilnehmenden beitragen, heißt es im Verkehrs- und Tiefbauamt.

Wann soll der Start in Leipzig erfolgen?

Aufgrund der notwendigen Vorarbeiten und Genehmigungen bleibt das ungewiss. Die Umsetzung war bislang für 2022 geplant – sofern das dann rechtlich und finanziell möglich ist.

Mit welchen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss wird gerechnet?

Es wird angenommen, dass die Leistungsfähigkeit für den Verkehr durch Tempo 30 nicht wesentlich eingeschränkt wird, die Aufenthalts­qualität dagegen aber spürbar erhöht werden kann. Gerechnet wird grundsätzlich mit einer Harmonisierung des Verkehrsflusses durch die Angleichung der Geschwindigkeiten. Nicht die Geschwindigkeit der Strecke ist hierbei relevant, sondern die angepasste Steuerung der Ampeln. Gegenstand des Modellprojektes soll es nun sein, die Auswirkungen in der Praxis unter realen Verhältnissen zu überprüfen.

Von Mathias Orbeck