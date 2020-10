Kritik an der Sparpolitik und mangelndem Anerkennung prägten am Freitag den Warnstreik von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst am Völkerschlachtdenkmal. Zuvor waren Streikende in einem Autokorso durch die Stadt gefahren, um auf ihre Forderungen nach mehr Lohn aufmerksam zu machen.