Wartehäuschen, WC-Anlagen, beleuchtete Litfaßsäulen: So ändert sich Leipzigs Stadtbild

Leipzig

Jetzt geht es mit den Toilettenhäuschen los: Auf dem Augustusplatz an der Oper ist eins in Betrieb, zwei weitere WC-Anlagen an der Stuttgarter Allee in Grünau-Mitte sowie in der Riemannstraße am Bayrischen Platz werden gerade installiert. Sie gehen voraussichtlich noch im Mai in Betrieb. Im Juni folgt dann eine WC-Anlage am Lindenauer Markt, den gerade die Bauarbeiter übernommen haben. Betreiber ist die Firma RBL Media GmbH aus Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen), die über eine Laufzeit von 15 Jahren 20 WC-Anlagen auf öffentlichen Flächen in Leipzig betreiben soll – davon einige neue Standorte. Die werden nun nach und nach installiert, um die „Toiletten-Wüste“ in Leipzigs City zu beenden. Die ist entstanden, weil die Stadt Leipzig – analog zu den Wartehäuschen an den Haltestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe – die sogenannten Außenwerberechte neu vergeben hat. Die Wall GmbH (früher JC Decaux) musste sich komplett aus Leipzig zurückziehen. Neben Werbewänden und Straßenbahnwartehäuschen verschwanden bereits bis Ende 2019 auch die von Wall betriebenen öffentlichen WC-Anlagen aus der City (die LVZ berichtete). „Die Toilettenanlagen werden täglich gereinigt“, kündigt RBL-Geschäftsführer Daniel Lange an. Die Firma beschäftigt 20 Leute.

Am Bayrischen Platz/Ecke Riemannstraße baut die Firma RBL Media GmbH eine neue öffentliche Toilette, die noch im Mai in Betrieb gehen soll. Mit Installation der vierten WC-Anlage werden auch die Glas-Außenverkleidungen an den Anlagen ergänzt. Geplant sind 20 WC-Anlagen in Leipzig. Quelle: André Kempner

Jana: Neuer Werbepartner bietet deutlich mehr Leistungen

Inzwischen sind die letzten innerstädtischen LVB-Wartehäuschen ausgetauscht. Doch es hagelt immer wieder Kritik, weil dieser im Juli 2019 begonnene Prozess viel zu lange gedauert hat. Die hält Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, allerdings für unberechtigt. „Für uns als Stadt ist es eine Erfolgsgeschichte. Mit unserem neuen Werbepartner können wir deutlich mehr Leistungen bieten“, sagt er. So seien bislang 725 Fahrgastunterstände in den verschiedensten Ausführungen im Stadtgebiet errichtet worden. Das sind mehr, als es unter dem alten Werbevertrag gab (670). Gleichzeitig kommen im Rahmen von geplanten Baumaßnahmen und der Verdichtung des Haltestellennetzes weitere 117 hinzu. Ein Schwerpunkt liegt künftig in den Ortsteilen, in denen noch alte, beschmierte Wartehäuschen aus DDR-Zeiten – teilweise aus Holz und Beton – stehen. Der Abriss von 25 alten Wartehäuschen wird derzeit vorbereitet, ihr Austausch beginnt Ende Mai. „Mindestens die Hälfte der Haltestellen in den Ortsteilen bekommen moderne, helle Wartehäuschen mit Sitzgelegenheiten. Das wird ein Qualitätssprung“, so Jana.

In diesem Zustand, wie hier im Ortskern von Liebertwolkwitz, befinden sich noch weitere Wartehallen in Leipzig. Die Firma RBL Media will in diesem Jahr die ersten in den Ortsteilen austauschen. Quelle: Lutz Brose

Natürlich: Vieles hat seine Zeit gebraucht, weil mit dem Wechsel durchaus umfangreiche Bauarbeiten verbunden waren – beim Abbau gab es beispielsweise Schäden an Fundamenten und Stromleitungen. Ein Vergaberechtsstreit habe die Vorbereitungen ebenfalls ausgebremst. „Wir hatten vier Monate Zeit, alles vorzubereiten“, so Jana. „Wichtig war für uns, die abgebauten Fahrgastunterstände schnell zu ersetzen.“ Das sei drängender als die Werbetafeln gewesen. Lediglich bei 20 Standorten hat es laut Jana größere Probleme gegeben, darunter weil Fahrkartenautomaten gewechselt werden mussten. „Es ist nicht alles perfekt gelaufen. Es gab Standorte, da mussten die Leute bis zu zwei Monate auf die Erneuerung warten. Doch das war nicht die Regel“, betont Lange. So wurde an der Thomaskirche beispielsweise ein Gewölbe unter der Halle entdeckt. Und es musste geklärt werden, ob das noch tragfähig sei, um eine neue Anlage zu errichten.

RBL-Chef Lange: Wir erfüllen Reinigungsauftrag

Ein Vorwurf ist auch, dass die Wartehäuschen früher teilweise sauberer waren. Das lässt Daniel Lange so nicht gelten. „Wir haben einen klaren Reinigungsauftrag, den wir auch erfüllen. Das wird dokumentiert.“ In Leipzig müsse sein Team aber beispielsweise mit „wahnsinnig viel Graffiti kämpfen.“ „Dafür haben wir einen extra Reinigungstag festgelegt, an dem nur Graffiti entfernt wird. Es kommt aber nicht selten vor, dass eine morgen gereinigte Wartehalle schon wieder beschmiert ist, wenn die Kollegen abends auf dem Nachhauseweg vorbeifahren“, so der Geschäftsführer.

Für beleuchtete Litfaßsäulen werden noch Standorte geklärt

Dass Gründächer die Grundlage für einen klimaneutralen Betrieb der Wartehäuschen sind, wie immer behauptet wird, sei allerdings falsch. „Dass unsere Gründächer den Energieverbrauch der Werbeanlagen kompensieren, haben wir so nie behauptet“, sagt Lange. Die gehen die Berechnungen der Klimabilanz überhaupt nicht ein. Für den Betrieb kaufe die Firma klimaneutralen Ökostrom. „Wir versuchen unseren Co2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.“ Was nicht vermieden werden kann, werde durch Projekte wie Aufforstungen oder Klimazertifikate kompensiert. „So weit sind wir aber noch nicht.“ Die Serviceflotte bestehe aus Elektrofahrzeugen. Nur ein Transporter, der die mobile Werkstatt beherbergt und der bei Schäden rund um die Uhr einsetzbar sein muss, fahre mit Dieselmotor.

Die Firma RBL wird künftig auch beleuchtete Litfaßsäulen sowie digitale Werbeträger aufstellen. „Da werden mit der Stadt noch Standorte geklärt.“ Oft gebe es Probleme mit Stromleitungen. Hinzu kommt: Die Pandemie habe das Unternehmen laut Lange „zur Unzeit erwischt“. Denn Corona habe auch das Werbegeschäft einbrechen lassen.

Von Mathias Orbeck