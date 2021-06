Leipzig

Die Fraktionen im Leipziger Stadtrat sind entsetzt über die Brandserie im Leipziger Norden. „Diese Zerstörungswut verurteilen wir ganz entschieden. Hierdurch wird nicht nur fremdes Eigentum zerstört, sondern auch Menschenleben gefährdet“, erklärte Sören Pellmann für die Linke. Statt Angst und Schrecken zu verbreiten, sollten sich der oder die Täter sofort den Ermittlerinnen und Ermittlern stellen.

Tobias Peter von den Grünen regte ein Treffen von Spediteuren, Polizei und Ordnungsamt an. Solange über das Motiv des Feuerteufels nichts bekannt ist, wäre es fruchtlos, darüber zu spekulieren. „Bei einem Treffen mit den Speditionen könnte aber über Möglichkeiten für einen besseren Schutz der Lastkraftwagen und über die Probleme beim Parken der Brummis gesprochen werden.“

Die Sicherheitslage in Leipzig habe sich in den vergangenen zwei Monaten deutlich verschlechtert, kritisierte Konrad Riedel von der CDU. „In so einer Situation muss man mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Straftaten sind mit aller Härte zu verfolgen.“ Ihn würde es nicht wundern, wenn politische Motive hinter der neuen Brandserie steckten. „Was sonst könnten die Täter damit bezwecken?“

Nach LVZ-Informationen denkt die Polizei momentan in eine andere Richtung, hält sich aber bedeckt. „Die professionelle Polizei ermittelt ergebnisoffen“, sagte dazu Behördensprecher Olaf Hoppe.

Kein Motiv entschuldige gewaltsame Mittel

Die Stadt Leipzig setze sich zu wenig für ihre Unternehmen ein, meinte Siegbert Droese von der AfD. Wenn Baukräne oder Firmenwagen brennen, dürfe das nicht folgenlos für die Täter und deren Unterstützer bleiben. „Auch was jetzt passiert, ist eine Folge des Kuschelkurses des Stadtoberhauptes mit linken Extremisten. Herr Jung sollte diesen Kurs aufgeben und klar Position beziehen.“

„Egal aus welchen Gründen Fahrzeuge angezündet werden – ich kann sowas nur verurteilen“, sagte die Gohliser SPD-Stadträtin Christina März. „Für mich ist das auch eine Auswirkung der Sparpolitik des CDU-geführten Innenministerium. Dadurch fehlen in der Polizeidirektion Leipzig zahlreiche Polizistinnen und Polizisten. Für Straftäter ist damit das Risiko, entdeckt zu werden, sehr gering.“

Polizei und Staatsanwaltschaft müssen ermitteln und die Täter möglichst schnell dingfest machen, so FDP-Mann Sven Morlok von der Freibeuter-Fraktion. „Selbst wenn politische Motive hinter den Brandanschlägen stecken sollten, entschuldigt das keine gewaltsamen Mittel.“ Wer Lastkraftwagen an einer Tankstelle anzünde, der nehme bewusst den Tod völlig unbeteiligter Menschen in Kauf.

Von Jens Rometsch