Leipzig

Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Monika Lazar ist ab sofort Mitglied im Leipziger Stadtrat. Das Grünen-Mitglied rückt für Gesine Märtens nach, wie die Fraktion am Mittwoch mitteilte. Die konkrete Mitarbeit in den Gremien werde in den kommenden Wochen festgelegt.

Lazar ist seit 2005 Mitglied des Bundestags. „Als Bundestagsabgeordnete engagiere ich mich schon seit Jahren für die Stadt Leipzig“, sagte die 52-Jährige laut Mitteilung. „Diese Erfahrungen möchte ich künftig auch in den Leipziger Stadtrat einbringen und zur weiteren Entwicklung der Stadt beitragen.“

Märtens wechselte zum Jahresanfang in die Landespolitik. Als Staatssekretärin im Justizministerium ist sie vorrangig für Themen wie Gleichstellung zuständig.

Von jhz