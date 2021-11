Leipzig

Leipzig ist eine der meistbesuchten Städte in Ostdeutschland, aber definitiv kein Ort für Menschen mit schwacher Blase: Wer hier mal muss, der muss ganz schön suchen. Noch nie war die Stadt mit öffentlichen Toiletten sonderlich gut ausgestattet. Deshalb hatte die Ratsversammlung vor drei Jahren auf Initiative des Seniorenbeirats die Verwaltung auch beauftragt, ein Toiletten-Konzept zu erstellen. Doch statt mehr gibt es mittlerweile sogar noch weniger öffentliche WC.

Protest-Aktion vor den Leutzsch-Arkaden

„Die größte Stadt in Ostdeutschland ist eine WC-Wüste“, konstatiert Volker Külow. Gegen diesen Missstand will der Linken-Stadtrat an diesem Freitag von 15 bis 18 Uhr mit einer Trockentoilette vor den Leutzsch-Arkaden in der Georg-Schwarz-Straße protestieren. Den 19. November haben die Vereinten Nationen zum Welt-Toiletten-Tag ausgerufen. Er soll daran erinnern, dass 2,5 Milliarden Menschen in unzureichenden sanitären Verhältnissen leben. So schlimm ist es in Leipzig freilich nicht. Aber in der 600 000-Einwohner-Stadt fehlt es seit Jahr und Tag an ausreichend öffentlich zugänglichen WC.

„Leipzig ist im bundesweiten Vergleich mittlerweile Schlusslicht“, beklagt Külow. Vergleichbare Städte sind der sächsischen Metropole um Längen voraus. „Es wird Zeit, dass das Rathaus endlich handelt“, fordert er. Stuttgart verfügt nach einer internen Erhebung des Stadtplanungsamtes über 71 öffentliche WC, Düsseldorf über 56, Hannover über 54, Nürnberg über 37 und Frankfurt/Main über 32.

20 öffentliche Toiletten, wie hier in der Riemannstraße, sieht ein Vertrag der Stadt mit dem Konzessionär für Außenwerbung, RBL Media, vor. Quelle: Dirk Knofe

Toilettenvertrag mit RBL Media sieht 20 Standorte vor

Bis vor zwei Jahren gab es in Leipzig immerhin noch 17 öffentliche Toiletten. Doch der damalige Betreiber musste nach Auslaufen seines Vertrages mit der Kommune im Jahr 2019 seine Anlagen abbauen. Mit dem neuen Betreiber RBL Media, der auch die öffentlichen Außenwerbeflächen und Wartehäuschen an den Straßenbahn- und Bushaltestellen bewirtschaftet, wurden zwar sogar 20 Ersatzstandorte für stille Örtchen vereinbart.

Doch davon ist bislang erst weniger als die Hälfte in Betrieb (Augustusplatz, Siegfriedstraße, Goethestraße, Riemannstraße, Elisabethstraße, Stuttgarter Allee und Lindenauer Markt). Die restlichen sollen bis Ende 2022 folgen (Wilhelm-Liebknecht-Platz, Martin-Luther-Ring, Friedenspark, Johannapark, Arthur-Brettschneider-Park, Palmengarten, Clara-Zetkin-Park, Richard-Wagner-Hain sowie die P&R-Parkplätze Neue Messe, Völkerschlachtdenkmal, Schönauer Ring, Lausen und Dieskaustraße/Bahnhof Knauthain).

Stadtplanungsamt sieht Bedarf für 31 weitere WC

Und das Toiletten-Konzept? Intern liegt es im Rathaus seit Monaten vor. Das Stadtplanungsamt hat nach LVZ-Informationen bereits im Juli das „Konzept über weitere öffentliche Bedürfnisanstalten in der Stadt Leipzig“ fertiggestellt. Darin wurden nach verschiedenen Kriterien 31 sogenannte prioritäre Standorte für weitere öffentliche WC identifiziert. Ausschlaggebend für die Auswahl waren unter anderem der Anteil der Einwohner über 60 Jahre und die Einwohnerdichte, ob es sich um einen touristischen Hotspot oder ÖPNV-Übergang handelt und ob eine „hygienische Problem-/Beschwerdelage“ vorliegt. Das Papier befasst sich auch mit Toiletten- und Betreibermodellen. Bereits 2019 hatte das Amt Marksondierungen vorgenommen, um eine Vorstellung von Produkten, Herstellern und Preisen zu gewinnen. Demnach würden sich die Investitionskosten für die 31 Standorte auf 7,1 Millionen Euro belaufen. Ihre Unterhaltung würde die Stadt jährlich 1,2 Millionen Euro kosten.

Vorgeschlagene neue WC-Standorte An diesen 31 Standorten hält das Stadtplanungsamt laut einer internen Liste den Bau von öffentlichen Toiletten für notwendig: Umfeld Hauptbahnhof Nikolaikirchhof Augustusplatz Promenadengrün, Thomaskirchhof, „Thomaswiese“ Richard-Wagner-Platz Max-Liebermann-Straße, Landsberger Straße, Gohlispark (Umfeld) Mariannenpark Grüner Bogen Paunsdorf, Am Bogensee Rabet Dresdner Straße, Koehlerstraße mit Grünanlage Lene-Voigt-Park Stötteritzer Landstraße, Hauptstraße (Holzhausen) Connewitzer Kreuz Südplatz Wilhelm-Leuschner-Platz Clara-Zetkin-Park, Sachsenbrücke Antonienstraße, Adler Dieskaustraße, Schwatzepark S-Bahnhof Platzwitz/Geh- und Radweg S-Bahnhof Plagwitz/Umfeld Lützner Straße (Bushof Lindenau), Saalfelder Straße (Kunstkraftwerk), S-Bahnhof Plagwitz Karl-Heine-Platz Jahnallee, Stadionumfeld, Festwiese Friedrich-Ebert-Straße, Stadionvorplatz, LVB-Gleisschleife Waldplatz Georg-Schumann-Straße, Dantestraße, Umfeld Auferstehungskirche Möckern Georg-Schumann-Straße, Knopstraße, Möckernscher Markt Georg-Schwarz-Straße, William-Zipperer-Straße, Leutzsch-Arkaden Auensee Grünauer Allee, Alte Salzstraße, S-Bahnhof Grünauer Allee Cospudener See, Nordstrand

Zuständigkeit im Rathaus seit Monaten ungeklärt

Wann das Konzept dem Stadtrat vorgelegt wird, ist nach wie vor offen. Auf LVZ-Anfrage verwies das Rathaus am Donnerstag auf eine Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage des CDU-Stadtrates Konrad Riedel vom September. Darin hieß es: „Gegenwärtig befindet sich das Toilettenkonzept noch in der verwaltungsinternen Klärung hinsichtlich der finalen Verortung der Zuständigkeit.“

Auf gut deutsch: Keiner der sieben Bürgermeister reißt sich um das Thema – und Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) trifft keine Entscheidung. Das Stadtplanungsamt hatte zwar unter Ägide der mittlerweile ausgeschiedenen Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau den Konzeptauftrag übernommen. Doch ihr Nachfolger, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, will für die WCs nicht verantwortlich sein. Linken-Stadtrat Külow: „Die Zuständigkeit wird wie eine heiße Kartoffel zwischen den verschiedenen Ressorts hin und her geschoben. Ein klassischer Fall von Versagen der Verwaltungsspitze.“

Von Klaus Staeubert