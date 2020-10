Wertstoffhof-Schließung im Leipziger Nordosten sorgt für Unmut

Leipzig

Vor anderthalb Jahren erst machte die Leipziger Stadtreinigung den Wertstoffhof in der Krönerstraße dicht, und nun zum Jahresende auch noch den Standort Stöhrerstraße: Die Schließung der Abfallsammelplätze im Leipziger Nordosten sorgt bei den betroffenen Bürgern für Unmut. Sie haben sich jetzt mit einem Hilferuf an den Stadtrat gewandt und wollen mit einer Petition eine weitere Ausdünnung des Angebotes an Wertstoffhöfen in Leipzig verhindern.

Der Wertstoffhof in der Stöhrerstraße 16 in Leipzig Quelle: Kempner

Dass die Stadtreinigung die Zahl der Sammelstellen noch weiter reduziere, sei die völlig falsche Antwort auf die Einwohnerentwicklung, moniert Denis Döhler. Er ist Vorstandsmitglied im Bürgerverein „Wir für Schönefeld“ und startete die Petition, die mittlerweile 336 Personen unterzeichnet haben und täglich mehr Unterstützer findet. Anstatt das Angebot zu reduzieren, müsse es die Stadtreinigung wachsende Stadt anpassen. Mehr Einwohner produzieren schließlich mehr Sperrmüll, mehr Grünschnitt, mehr Schrott und Elektroschrott. „Sonst schmeißen noch mehr Leute ihren Müll einfach irgendwo hin“, warnt Döhler. Zudem habe sich der Druck auf die Wertstoffhöfe auch deshalb verstärkt, weil seit Jahresbeginn Klein-Elektroschrott nicht mehr in die Gelbe Tonne geworfen werden darf.

15 Sperrmüllsammelstellen gibt es derzeit in Leipzig

Aktuell gibt es 15 Wertstoffhöfe, auf denen die Leipziger Sperrmüll, Gartenabfälle, Schrott und Elektroschrott abgeben können, ohne extra dafür zu zahlen. Die Kosten sind bereits in den Müllgebühren enthalten, die jeder Haushalt entrichtet. Fünf dieser Standorte – in den Ortsteilen am Stadtrand – sind allerdings nur tageweise geöffnet, drei davon im Dezember, Januar und Februar ganz geschlossen. Der Wertstoffhof in der Ludwig-Hupfeld-Straße 9-11 in Böhlitz-Ehrenberg fällt ab 12. November vorübergehend weg – wegen Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Jeder Leipziger kann Sperrmüll aber auch gegen Gebühr auch von zu Hause abholen zu lassen.

Neuer Wertstoffhof öffnet am 16. November

Die Stadtreinigung weist den Vorwurf der Angebotsreduzierung hingegen zurück. Sie verweist auf das Gelände der Firmenzentrale in der Geithainer Straße 60, wo derzeit ein neuer, moderner Wertstoffhof entsteht. Der Standort Stöhrerstraße betreibt die Stadtreinigung nicht selbst. Den Vertrag mit der Fremdfirma habe sie gekündigt, teilt eine Sprecherin des städtischen Betriebes auf LVZ-Anfrage mit. „Die Kündigung erfolgte in unmittelbarem Zusammenhang mit der am 16. November geplanten Eröffnung des neuen Wertstoffhofes Geithainer Straße.“ Mit der Neueröffnung in der Geithainer Straße werde „eine bürgerfreundliche Alternative in der Nähe geboten“.

Der Sitz der Stadtreinigung in der Geithainer Straße in Leipzig. Hier wird ein neuer Wertstoffhof am 16. November in Betrieb gehen. Quelle: Kempner

Lange Anfahrt, lange Wartezeit

Eine echte Alternative ist das für Denis Döhler hingegen nicht. „In der Stöhrerstraße steht man jetzt schon 60 Minuten Schlange“, berichtet er. Viel Geduld brauche man an Samstagen, wenn der Andrang besonders groß ist. Welche Auswirkungen ein zu großes Einzugsgebiet habe, ließe sich am Wertstoffhof in der Max-Liebermann-Straße betrachten, vor dem zum Teil so viele Autos warteten, dass sie den Straßenverkehr behindern. Dazu kämen noch die längeren Anfahrtswege. Döhler: „Die Leute sind dann ja gezwungen, quer durch die Stadt zu fahren. Wer künftig von Portitz in die Geithainer Straße muss, ist dann erst mal mit dem Auto eine halbe Stunde unterwegs“, sagt er. „Und da reden wir von Senkung des Individualverkehrs und Umweltschutz. Das passt nicht zusammen.“ Auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten über die bestehenden Betriebszeiten – in der Regel von 10 bis 18 Uhr – hinaus würde nach Ansicht des Schönefelders die Attraktivität der Wertstoffhöfe vor allem für Berufstätige erhöhen.

Illegale Müllablagerungen selbst neben Wertstoffhöfen

Der Ansturm auf die Wertstoffhöfe nach den coronabedingten Schließungen im Frühjahr lasse sich nicht mit dem Normalbetrieb vergleichen, heißt es bei der Stadtreinigung. Außerdem sei auch der Wertstoffhof Döllingstraße in Nordost nach Abschluss von Bauarbeiten an der Zufahrt inzwischen wieder geöffnet.

Nach Ansicht der Stadtreinigung stehen den Leipzigern Vergleich zu anderen Großstädten „ein außerordentlich dichtes Wertstoffhof-Netz“ zur Verfügung. Illegale Müllablagerungen hätten mit der Außerbetriebnahme von Standorten nichts zu tun – die gebe es selbst in der Nähe von Wertstoffhöfen immer wieder. Tendenz: zunehmend.

