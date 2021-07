Leipzig

Gefühlt dauert der Ausbau für viele Anwohner ewig. Doch der Schulcampus Grünau am Miltitzer Weg entsteht bei laufendem Betrieb. Nur die 94. Oberschule ist ausgelagert. Bis Sommer 2022 soll der Campus, den sich das Max-Klinger-Gymnasium, das Förderzentrum Grünau sowie die 94. Oberschule teilen, bezugsfertig sein. Als „neue Mitte“ dient dann ein zentraler Erweiterungsbau, der die Verbindung zwischen den einzelnen Schulhäusern schafft. Dort sind künftig Fachkabinette, die Aula, Mensa und Bibliothek beheimatet. Das Projekt kostet knapp 60 Millionen Euro, ohne Sporthalle, die noch gebaut werden muss. Der Ausbau der Förderschule, die im Sommer das bereits sanierte Haus der Oberschule bezieht, verzögert sich allerdings um ein paar Monate. Begründet wird dies mit gescheiterten Ausschreibungen, wie Projektleiter Thomas Müller erläutert, sowie der Corona-Krise. Was heißt, die Oberschule kehrt etwas später aus dem Interim Max-Planck-Straße zurück. Das Gymnasium kann aber ihr zweites Haus ab 2022 nutzen.

Noch im Bau: der Schulcampus Grünau. Quelle: André Kempner

OBM Jung spricht von „neuer Gründerzeit“

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der die Baustelle am Freitag besichtigt, ist dennoch stolz über die vielen Fortschritte bei dem „größten Schul-Investitionsprogramm seit den 1990-er Jahren“, das er mit einer „neuen Gründerzeit“ verglich. Sieben Baumaßnahmen werden in diesem Sommer abgeschlossen: So kann das Gymnasium am Palmengarten in der Karl-Heine-Straße 22b ebenso seinen Betrieb aufnehmen wie der Neubau der Oberschule Wiederitzsch in der Messe-Allee. Komplett fertig sind nun auch das Gymnasium Mannheimer Straße sowie die Erweiterungsbauten für das Gerda-Taro-Gymnasium (Telemannstraße 9), die 91. Grundschule (Uranusstraße 1) sowie die Oberschule Mölkau (Schulstraße 6). „Wir müssen aber weiter Tempo machen“, sagte Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne).

Weitere Schulen wie das Gymnasium Wiederitzsch, das Gymnasium Schraderhaus sowie das Gymnasium an der Prager Spitze sind in Vorbereitung (die LVZ berichtete). Aber auch bestehende Schulen wie die Oberschule am Adler, die Paul-Robeson-Oberschule sowie die Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule werden saniert und erweitert. Bis 2022 werden zunächst die Oberschule Hainbuchenstraße reaktiviert, der Neubau der Schule Ihmelstraße fertig.

Leipzig plant erste große Gemeinschaftsschule

Im Juli soll der Stadtrat die Planung für ein weiteres spannendes Projekt absegnen: die Gemeinschaftsschule am Dösner Weg (Zentrum-Südost). Dieser Schulcampus, der sich auf einem knapp 3,8 Hektar großen Baufeld entlang des Wohnkomplexes Straße des 18. Oktobers ziehen soll, war zunächst als Oberschule und Gymnasium konzipiert. Doch der Freistaat hat inzwischen den Weg frei gemacht, damit Kinder und Jugendliche länger gemeinsam lernen können. „Kindern und Eltern nimmt es den Druck, wenn die Bildungsentscheidung später fällt. Eine flexible Abwechslung von klassischem Unterricht und praktischen Lernangeboten hat sich bewährt“, erklärt Jung mit Blick auf die Nachbarschaftsschule in Lindenau. Perspektivisch solle es so ein Angebot in jedem Stadtteil geben. Den Auftakt macht nun die Schule am Dösner Weg, die bis 2026 fertig sein soll. 1882 Schülerinnen und Schüler sollen hier einmal lernen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Sporthallen gehören zum Komplex

„Wir planen eine Schule mit gemeinschaftlich genutzten Lernhäusern, Raumclustern statt langen Fluren, offenen Bereichen und Lernlandschaften“, kündigt Jung an. Derzeit befindet sich auf dem Areal – in Nachbarschaft der Schwimmhalle Tarostraße – ein Sportplatz. Der muss dann weg. „Wir wollen die Schule, die gut erreichbar und sehr zentral gelegen ist, sehr attraktiv machen“, kündigt Felthaus an. Baubeginn soll 2023 sein. Derzeit sind für das Projekt 77 Millionen Euro vorgesehen. Entstehen werden auch zwei Drei-Feldsporthallen, auf dem Dach sogar ein öffentlicher Sportplatz. Auch Bäume und Sträucher werden dort wachsen. Durch versetzte Baukörper wird es am Dösner Weg ebenfalls einen Vorplatz geben.

Von Mathias Orbeck