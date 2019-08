Leipzig

Muss Leipzig seine innerstädtischen Baubrachen mit so vielen neuen Wohnungen bebauen wie möglich oder sollten Neubauten nur noch „verträglich“ für Anwohner und das Vor-Ort-Klima zugelassen werden – selbst wenn das weniger Wohnungen und einen Verzicht auf Tiefgaragen-Stellplätze bedeutet? Sollten Baugenehmigungen in denkmalgeschützten Straßenzügen großzügig erteilt werden – auch wenn moderne Fassaden dann das Gründerzeitflair einer Straße zerstören? Diese Fragen werden jetzt in der Plagwitzer Erdmannstraße gestellt. Dort machen zwei Hauseigentümer mobil, weil ein geplanter Neubau „überdimensioniert“ sei und den Anwohnern viele Nachteile bringen könnte. Das Baudezernat der Stadtverwaltung sieht dies anders.

Viele Auflagen für Altbauten

Frank Wernstedt und Keith Hurst haben ihr Gründerzeithaus in der Erdmannstraße 16 im Jahr 2004 der stadteigenen Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft abgekauft. „Wir wussten damals, dass die Häuser in dieser Straße Denkmale sind und wir bei der Sanierung viele Auflagen erfüllen müssen“, erzählt der 56-jährige Wernstedt. Die Stadt habe deshalb die meisten Farben am und im Haus vorgeschrieben, auch regionale Fliesen mussten beschafft werden. „Die alten Fenster haben wir in Handarbeit selber aufgearbeitet“, schildert der 64-jährige Hurst. Die vorgegebenen Ornamente im Flur wurden von ihm eigenhändig angemalt.

Wiedererstanden ist so ein Mehrfamilienhaus, dessen Fassade und Flur aussehen wie 1901, als das Gebäude entstand. Und im Innern gibt es wieder elf kleine Wohnungen in fast unverändertem Zuschnitt, die unter anderem als Studenten-WG’s genutzt werden. „Den Dachboden haben wir nicht ausgebaut, weil wir keinen Aufzug im Haus haben wollten“, sagt Hurst. Und um die Hof-Idylle nicht zu zerstören, wurde dort die Fassade nicht mit Styropor verkleidet – deshalb ranken jetzt dort noch immer die Kletterpflanzen an der Fassade entlang bis zum Dach. Im Sommer sind abends regelmäßig mindestens ein Dutzend Fledermäuse im Garten zu Gast.

„Wie konnte man so etwas zulassen?“

Doch die Freude darüber wird immer stärker getrübt. Denn auf der Baubrache nebenan soll ein sechsgeschossiger Neubau entstehen, zu dem zwölf große Wohnungen gehören und eine Tiefgarage mit zwölf Plätzen. Letzterer müssen im Innenhof sieben Bäume weichen. „Uns war klar, dass hier irgendwann wieder ein neues Haus errichtet wird“, meint Opernsänger Wernstedt. „Wir haben auch nichts gegen einen Neubau. Aber wir hatten gehofft, dass etwas Verträgliches entsteht. Davon kann hier keine Rede sein.“

Für die beiden Hauseigentümer trägt die Schuld daran nicht der Investor. Versagt habe die Stadtverwaltung, meinen sie. „Ich würde als Investor auch alles bauen, was mir die Stadt erlaubt“, so Hurst. Aber als Anwohner sei für ihn absehbar, wie das alles endet. „In ein paar Monaten gehen die Leute dann hier vorbei und sagen: Wie konnte man so etwas zulassen?“

Parkdruck wächst weiter

Der Neubau wird dann unter anderem deutlich höher sein als die Nachbarhäuser. „Einer der Mieter in der obersten Etage wird dann unseren Schornstein vor der Nase haben“, sagt Wernstedt. „Von einem Architekten wissen wir, dass unser Schornstein mindestens zwei Meter über den Neubau ragen und rund 15 Meter von ihm entfernt sein müsste.“

Der Neubau werde auch den ohnehin schon enormen Parkdruck im Viertel weiter verschärfen – trotz seiner geplanten Tiefgarage. „Auf der Baubrache stehen jetzt acht Autos auf vermieteten Parkplätzen“, rechnet Hurst vor. „Die werden künftig ringsherum zusätzlich stehen.“ Trotz der gigantischen Ausmaße der Tiefgarage schaffe diese deshalb nur vier neue Stellplätze – bei mindestens zwölf neuen Autos. „Es ist auch unverantwortlich, zwischen zwei alten Häusern eine so große Tiefgarage in den Boden zu rammen. Eigentlich müsste die Stadt das bei der Genehmigung berücksichtigen“, meint Wernstedt. Hätte der Neubau nur zehn Wohnungen, gebe es auch das Schornsteinproblem nicht. Und die Rendite des Investors wäre dann immer noch hoch genug.

Keine Auflagen für Neubau

Auch an der geplanten Fassade des Neubaus gibt es Kritik. Diese werde nicht dem Anspruch der Straße als Flächendenkmal gerecht, sagen die beiden Nachbar-Hauseigentümer. „Uns hat die Stadt zu Recht so viele Auflagen gemacht, damit das Flair unserer Straße erhalten bleibt“, so Hurst. „Bei dem Neubau spielt das offenbar keine Rolle.“ Dabei könnten auch Neubauten so errichtet werden, dass sie sich in die Umgebungsbebauung einfügen. „In der Sebastian-Bach-Straße 12 ist das gut gelungen“, so Wernstedt. „Warum achtet die Stadt nicht darauf, dass auch bei uns so sensibel gebaut wird?“

Andere Investoren würden in Plagwitz und weiteren Stadtteilen vormachen, dass Stellplätze in Erdgeschossen von Neubauten möglich sind. „Dann müssen im Innenhof keine Bäume gefällt werden, die für unser Ökoklima eigentlich unverzichtbar sind, denn sie funktionieren wie Kühlaggregate“, rechnet Wernstedt vor. „Bei uns wird der Investor nach den Bauarbeiten in seinem Innenhof nur Rasen ansähen und Büsche anpflanzen müssen – wie Rasen und Büsche bei den heutigen Sommertemperaturen aussehen, wissen wir. Das wird doch nichts.“

„Rathaus droht Mieter mit Kostenbescheid“

Wernstedt und Hurst sind deshalb entschlossen, das Bauprojekt zu verhindern. Für ihren Widerstand haben sie in der Nachbarschaft nach Verbündeten gesucht und dabei eine Überraschung erlebt: Die Wohnungen fast aller Häuser gehören verschiedenen Eigentümern, die über ganz Deutschland verstreut sind. „Denen ist in der Regel egal, was in Leipzig gebaut wird“, erzählt Wernstedt. „Sie erheben deshalb auch keine Einsprüche.“

Bei ihren Mietern sei dies anders. Doch die können rechtlich nicht gegen Neubauten klagen. „Wenn sich Mieter trotzdem gegen unpassende Bauprojekte stark machen, werden sie von Leipzigs Stadtverwaltung eingeschüchtert“, berichtet Wernstedt. „Einem aus unserer Straße wurde von der Stadt eine kostenpflichtige Ablehnung angedroht, wenn er sich in das Verfahren einschalten sollte. So wird über die Köpfe der Mieter entschieden, obwohl die wissen, was hier los ist. Das ist offenbar der Grund dafür, dass in Leipzig immer häufiger fragwürdige Häuser entstehen.“

Anwalt eingeschaltet

Auf dem Nachbargrundstück gehen die Bauvorbereitungen trotzdem mit Riesenschritten voran. Schon am 1. September sollen die bauvorbereitenden Arbeiten beginnen; die sieben Bäume im Hof sollen ab Oktober weichen.

Wernstedt und Hurst haben deshalb einen Anwalt eingeschaltet und sind entschlossen, alles zu versuchen, dass das Bauprojekt – so wie es jetzt geplant ist – nicht umgesetzt wird. „Wir sind einige der wenigen Hausbesitzer der Straße, die hier selber wohnen und klagen können“, begründet Hurst den Widerstand. „Und wir müssen später mit diesem Nachbarhaus leben. Deshalb unternehmen wir alles Menschenmögliche, damit er verträglich wird. Wir ziehen das jetzt durch.“

Stadt: Neubau fügt sich ein

Von Leipzigs Stadtverwaltung haben sie dabei kein Entgegenkommen zu erwarten. Auf LVZ-Anfrage hieß es im Baudezernat, das Stadtplanungsamt gleiche selbstverständlich die privaten Investitionsinteressen mit den öffentlichen und nachbarschaftlichen Belangen ab. Wenn es städtebaulich für erforderlich erachtet werde, würden Bebauungspläne aufgestellt, die stringentere Vorgaben machen. „Das geschieht derzeit in vielen Bereichen der Stadt“, so eine Sprecherin. „In der Erdmannstraße wurde jedoch kein Erfordernis gesehen, das bestehende Baurecht aufzuheben beziehungsweise einzuschränken.“

Nach Ansicht der Entscheider im Rathaus fügt sich das geplante Wohngebäude „in die Eigenart der näheren Umgebung ein“. Auf die Größe und Anzahl der Wohnungen habe das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege keinen Einfluss, dies obliege dem Bauherren, heißt es weiter. Und: Die vorliegende Planung erfülle mit ihrer modernen Fassade die zu stellenden Anforderungen. „Eine Beeinträchtigung der benachbarten Kulturdenkmale liegt nicht vor“, so die Sprecherin.

Mieter nicht klageberechtigt

Das Rathaus weist den Vorwurf zurück, Hinweise von Mietern nicht ernst zu nehmen. Das Gegenteil sei der Fall. Abwehransprüche gegen eine Baugenehmigung seien aber eigentumsrechtlich verankert. „Das heißt, dass sich Eigentümer zum Schutze ihres Eigentums gegen eine nachbarliche Bebauung insoweit zur Wehr setzen können, soweit die Vorschriften dies auch eröffnen“, so die Sprecherin. Mieter könnten aber rechtlich nicht gegen eine Baugenehmigung vorgehen.

Von Andreas Tappert