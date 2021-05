Leipzig

Mit einer konzertierten Aktion will Leipzig zusätzliche Intensiv-Schwimmkurse für Grund- und Förderschüler anbieten. Das hat der Stadtrat am Mittwoch auf Initiative der Fraktion Die Linke beschlossen. Hintergrund: Seit Herbst 2020 gab es nur wenige Unterrichtsstunden für die Jüngsten, im Schuljahr zuvor sind die ab März 2020 komplett ausgefallen. Befürchtet wird daher, dass sich das Problem der Nichtschwimmer verschärft und dadurch Leben gefährdet sind.

Zwei Hallen öffnen zusätzlich in Ferien

„Die Schwimmfähigkeit hat abgenommen, es gibt eine große soziale Ungleichheit“, argumentierte Adam Bednarsky (Die Linke). Vorgesehen ist, für die Kurse in den Sommerferien zwei Schwimmhallen der Sportbäder Leipzig GmbH zusätzlich zu öffnen. Verworfen wurde, diese Kurse auch in Freibädern anzubieten – das ist schon durch das wechselhafte Wetter schwierig. „Die Verwaltung sucht schon lange nach Lösungen“, entgegnete Jessica Heller (CDU). Deshalb sei der Antrag der Linken überflüssig. Martin Biederstaedt (Grüne) forderte, generell die Situation in den Schwimmvereinen unter die Lupe zu nehmen und Nutzungskonflikte in den Hallen zu lösen. Der Stadtrat stimmte dem Antrag einstimmig zu.

Schwimmunterricht ab 31. Mai in Leipzig

„Wir werden den Schwimmunterricht ab 31. Mai aufnehmen“, sagte Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) auf LVZ-Nachfrage. Was nicht geschafft werde, soll ins kommende Schuljahr verlagert werden. Alle Kurse in den Sommer- und Herbstferien seien zusätzlich. Dafür sucht die Stadt noch Kursleiter mit Rettungsschwimmerausbildung.

Der Freistaat Sachsen hat inzwischen die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, ab einem Inzidenzwert unter 165 wieder Schwimmunterricht zu ermöglichen. Wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sagte, sei das Ziel, den Schülern in den verbleibenden neun Unterrichtswochen 20 bis 25 Stunden anzubieten. In diesem Zeitraum sollten möglichst die Anforderungen der Basisstufe erreicht werden. Hierzu gehören ein Sprung ins tiefe Wasser sowie das Zurücklegen von 100 Metern in einer Schwimmart ohne Zeitbegrenzung. Sachsen stellt für Kurse in den Ferien 600.000 Euro bereit.

Von Mathias Orbeck