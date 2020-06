Wird Leipziger Kochstraße zur Fahrradmeile?

Leipzig

Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Bis Jahresende 2020 soll die Leipziger Stadtverwaltung untersuchen, inwieweit die Kochstraße zwischen Südplatz und Connewitzer Kreuz als Fahrradstraße ausgewiesen werden kann. Auf Initiative der CDU-Fraktion bekommt das Rathaus diese neuerliche Hausaufgabe. Allerdings: Diesen Auftrag hat sie eigentlich schon, wie Kristina Weyh (Bündnis 90/Die Grüne) und Christopher Zenker ( SPD) bekräftigten.

Jugendparlament hat auch Wünsche

Denn eigentlich wollten die Stadträte bis Juni 2020 ein umfangreiches Konzept inklusive Zeitplan in ihren Händen halten, welche messestädtischen Trassen als Fahrradstraßen überhaupt infrage und ausgebaut werden können. Die Frage, warum dieses Konzept nicht vorliegt, blieb bei der Tagung am Mittwoch in der Kongreßhalle unbeantwortet. Der Prüfauftrag für 26 Straßen in ganz Leipzig stammt bereits aus dem Jahr 2012 und wurde im November 2019 erneuert. Als sichere Rad-Verbindung sollten auch die Bernhard-Göring-Straße und die Fockestraße begutachtet werden. Und das Jugendparlament wüsste gern, wie der Peterssteinweg und die Karl-Liebknecht-Straße fahrradfreundlicher werden können.

„Verkehrsströme entkoppeln“

„Unser Ziel ist es, Verkehrsströme zu entkoppeln. Dafür ist die Kochstraße perfekt geeignet“, warb Karsten Albrecht ( CDU) für seinen Antrag. Bei der Kochstraße handelt es sich um eine bereits verkehrsberuhigte Straße, die parallel zur Karl-Liebknecht-Straße verläuft – und damit gut ans pulsierende Geschäfts- und Kneipenleben der „Karli“ angebunden wäre. Allerdings: Auf einem Teil der Kochstraße liegt Kopfsteinpflaster, das asphaltiert werden müsste. „Kopfsteinpflaster ist besonders bei Nässe für Radfahrer ungeeignet. Deshalb haben wir große Sorge, dass es ein ewiger Prozess wird, bis das Pflaster ersetzt ist“, argumentierte SPD-Fraktionschef Zenker.

Außerdem ist noch zu regeln, wie eine sichere Querung der viel befahrenen Kurt-Eisner-Straße sowie der Richard-Lehmann-Straße funktioniert und ob es eine „Bevorrechtigung“ des Radverkehrs gegenüber den Nebenstraßen gibt – also das Prinzip „Rechts vor links“ zugunsten der Radler außer Kraft gesetzt wird.

Rad- und Fußverkehr entzerren

Beschlossen wurde eine durch die Grünen initiierte Fassung, bei der die Kochstraße nur eine Alternative in der Prüfung ist. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat bis Ende 2020 ein verbindliches Konzept vorzulegen, dass eine Fahrradstraße aus der Innenstadt in den Süden vorsieht. „Es freut mich sehr, dass sich die CDU-Fraktion der Notwendigkeit bewusst wird, dass es in Leipzig dringend einen Ausbau der Radinfrastruktur braucht“, sagte Weyh. Thomas Kumbernuß (Die Partei) warnte davor, dass sich bei Ausbau der Kochstraße der Radverkehr am Südplatz stauen könnte.

Bereits beschlossen: Am Connewitzer Kreuz sollen auf Initiative der Linken nun Rad- und Fußverkehr, die sich vor dem Supermarkt einen Weg teilen, entzerrt werden. Auch die „Gehwegnase“ an der Litfaßsäule Scheffelstraße kommt weg.

