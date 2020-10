Leipzig

Der einfachste und schnellste Weg von der Alten Messe ins Zentrum oder in die Südvorstadt führt über den Kreisel um den Deutschen Platz. Der ist zwar längst Fahrrad- und Anliegerstraße und Autos müssen sich dort hinter Radfahrern einordnen. Doch den Durchgangsverkehr hält das offensichtlich trotzdem nicht fern. Deshalb sollen Autos aus der Straße an der Nationalbibliothek nun gänzlich verschwinden, die Asphaltpiste ausschließlich Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein. Das ist zumindest das Ziel einer Petition, mit der sich der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung im November befassen muss.

Radfahrer haben am Deutschen Platz Vorrang. Quelle: André Kempner

Poller an Kreuzung Deutscher Platz/Curiestraße

„Die Empfehlungen zur Einrichtung von Fahrradstraßen verweisen darauf, dass Maßnahmen zur Verhinderung von Durchgangsverkehr zwingend sind, wenn eine Fahrradstraße gut funktionieren soll“, heißt es in der Petition an den Stadtrat. „Dieses Ziel ist bei der Fahrradstraße ,Deutscher Platz’ bislang nicht erreicht.“ Deshalb soll die Kommune an der Kreuzung Deutscher Platz/Curiestraße Poller errichten, die ein Befahren des Kreisels durch Kraftfahrzeuge unterbinden.

Das Verkehrs- und Tiefbauamt weist in einer Stellungnahme dazu hingegen darauf hin, dass mit der Beschilderung „ Fahrradstraße“ und „Anlieger frei“ bereits eine Regelung geschaffen wurde, die einem Durchgangsverkehr entgegenstehe.

Der Deutsche Platz ist aktuell als Fahrrad- und Anliegerstraße ausgewiesen Quelle: André Kempner

Zudem soll künftig auch der Busverkehr über die Straße entfallen. Ein Verbot des Kfz-Verkehrs würde dazu führen, dass zum einen die Behindertenstellplätze an der Nationalbibliothek nicht mehr erreichbar wären und zum anderen der Lieferverkehr zur Nationalbibliothek erschwert würde. Dieser Verkehr sei Radfahrern und Fußgängern zuzumuten, urteilt die Behörde.

Auch der Petitionsausschuss des Stadtrates empfiehlt eine Ablehnung der Petition. Das letzte Wort hat jedoch die Ratsversammlung am 11. November.

Von Klaus Staeubert