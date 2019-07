Leipzig

Jutta Schaarschmidt wohnt im Wintergartenhochhaus. Ringsherum ist einiges entstanden. Nun blickt die Leipzigerin auf graue Dächer. Und fragt sich, warum das so ist – in diesen Zeiten, wo doch so oft die Rede davon ist, dass wir mehr Grün brauchen.

Und in der Tat hatte die Stadt Leipzig ja mal eine Gründachstrategie in Aussicht gestellt – für „flache und flachgeneigte Dächer“. Was ist daraus geworden?

Ein ungewöhnliches Garagendach hat sich Marcus Krüger in der Südvorstadt geschaffen. Auf dem 20 Quadratmeter großen Teich Quelle: privat

„Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussionen stehen begrünte Dächer auch für die Stadt Leipzig weiter im Fokus“, erklärt David Quosdorf vom Referat Kommunikation. „Mit einem begrünten Dach sind die Gebäudebesitzer auf der sicheren Seite, egal ob es sich dabei um Regenwasserrückhaltung, sommerliche Hitzeabwehr oder den Schutz der Dachabdichtung handelt.“ Begrünte Dächer würden deshalb im Rahmen der Leipziger Anpassungspläne an den Klimawandel eine besonders hohe Priorität genießen. Innerhalb von Bebauungsplanverfahren würden Festsetzungen zu Gründächern getroffen, wenn das sinnvoll möglich sei. Dabei stehen verschiedene Varianten zur Disposition – vom einfachen Trockengrün bis hin zum Aufbringen einer Substratschicht, die auch Wasser speichern kann.

Statik und Baukosten stehen oft dagegen

Die Gründachstrategie für Leipzig als Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel liegt derzeit im Entwurf vor, teilt dazu die Stadt Leipzig mit. Laut Angelika Freifrau von Fritsch, Leiterin des Amtes für Umweltschutz, setzt sich ihr Fachamt im Rahmen von Planungs- und Bauvorhaben regelmäßig für die Festsetzung und Umsetzung von Dachbegrünungen ein. Bei städtischen Bauvorhaben (Schulen, Kindertagesstätten) seien Gründächer mittlerweile nahezu zum Standard geworden. Und auch die neuen Haltestellen, der derzeit errichtet werden, bekommen teils grüne Aufbauten.

Zu berücksichtigen ist bei den Planungen allerdings auch, dass sich die Baukosten durch grüne Dächer erhöhen und dass die Statik solche Konzepte nicht in jedem Fall erlaubt. Nicht überall stößt das Amt für Umweltschutz deshalb mit seinen Vorschlägen auf offene Ohren.

Stadt muss auf Freiwilligkeit setzen

Könnte die Kommune grüne Dächer zur Pflicht machen? Nein, sagt von Fritsch. Das gebe das Baugesetzbuch nicht her. „Aber wir bringen das Thema bei jedem neuen Baugebiet mit ins Spiel“, erklärt die Amtsleiterin. So liefen auch Gespräche mit Planern und Investoren am Bayerischen Bahnhof und am Freiladebahnhof. Ab Herbst soll sich eine Fachkraft mit Fördermöglichkeiten und auch mit der weiteren Ausarbeitung der Gründachstrategie befassen.

Derweil lobt die Stadt regelmäßig einen Wettbewerb aus: Für den Leipziger Gründachpreis werden jedes Jahr besondere und innovative Dachbegrünungen gesucht, die beispielhaft für gelungene Gestaltung und spannende Nutzung stehen. Ob ein begrünter Erholungsraum auf dem Bürogebäude, ein bepflanztes Carportdach, eine Erholungswiese oder der grüne Spielplatz auf dem Dach. Jeder Bürger ist gefragt.

Von Björn Meine