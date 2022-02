Leipzig

Offiziell hat die Standortsuche zwar immer noch nicht begonnen. Aber Interessenten für das geplante „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ stehen längst in den Startlöchern. Auch Leipzig. Nur dass hier anders als etwa in Plauen, Chemnitz, Jena, Eisenach, Magdeburg und Frankfurt/Oder eine Bewerbung für das Forschungs- und Begegnungszentrum, das der Bund bis 2027 in einer ostdeutschen Stadt realisieren will, nicht überall mit wehenden Fahnen Unterstützung findet.

Derzeit bereitet die Bundesregierung das Wettbewerbsverfahren vor. Die Entscheidung einer Auswahlkommission über den Standort kündigte Ostbeauftragter Carsten Schneider (SPD) jetzt für die zweite Jahreshälfte an. Das klingt ambitioniert. Aber weil mit der Empfehlung für den Aufbau des Zentrums durch eine eigens dafür gebildete Arbeitsgruppe um den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) bereits im vergangenen Jahr einige Kriterien bekannt geworden waren, konnten sich potenzielle Bewerberstädte damit auch schon auseinandersetzen.

Zukunftszentrum – die Idee dahinter Die Idee für das „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ stammt von der Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“. In ihrem Abschlussbericht hat eine eigens dazu gebildete Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr die Grundzüge des Projektes beschrieben. Teilnehmer waren unter anderem der frühere Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzeck (SPD), der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), Basil Kerski (Leiter des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig), Professor Raj Kollmorgen (Hochschule Zittau-Görlitz) und Professorin Astrid Lorenz (Universität Leipzig). Das Zukunftszentrum soll Umbruchsprozesse sicht- und erlebbar machen. Es wird ein kreativer Ort der Begegnung, der Wissensaneignung, der kritischen Debatte sowie des gesellschaftlichen Dialogs über Zukunftsfragen und Transformationserfahrungen. Es bringt Akteure aus Wissenschaft und Forschung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur in einen produktiven Austausch darüber, wie zukünftige Transformationsprozesse – zum Beispiel Digitalisierung, Klimawandel, Energiewende – gestaltet und den Menschen zugleich Verunsicherung und Angst vor wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen genommen werden können.

Zentrum bekommt mindestens 180 Mitarbeiter

Das enorme Interesse verwundert nicht. 200 bis 220 Millionen Euro will der Bund in den Aufbau des Zentrums investieren. Es soll ein „Knotenpunkt von gesellschaftsrelevanter Forschung, Dialog- und Begegnungsformaten sowie breiter gesellschaftlicher Beteiligung“ und ein Austauschort für Transformationsprozesse werden. Ausgestattet mit mindestens 180 Arbeitsplätzen gehen Schätzungen von jährlichen Betriebskosten in Höhe von knapp 43 Millionen Euro aus. Eine Ansiedlung, die in vielen Städten geradezu einem Lottogewinn gleichkommt.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte daher schon im vergangenen Jahr Interesse signalisiert – und dazu gleich noch den Matthäikirchhof als Ort vorgeschlagen. Das Zukunftszentrum wäre „die ideale Ergänzung“ zum Forum für Freiheit und Bürgerrechte, das die Kommune auf dem innerstädtischen Areal zwischen Runder Ecke und Richard Wagner-Platz plant. Doch das sehen längst nicht alle im Stadtrat so.

Die CDU sprach sich jüngst offen gegen eine Leipziger Bewerbung aus. „Wir wollen, dass das Zukunftszentrum nach Sachsen kommt“, versicherte Vize-Fraktionschefin Sabine Heymann. Aber man müsse wegkommen vom Leuchtturm-Denken. In Leipzig wäre nur es eine Einrichtung unter vielen. Ihre Fraktion unterstütze daher vielmehr die Bewerbung der vogtländischen Stadt Plauen, die bei der Erinnerung an die Friedliche Revolution zu oft im Schatten der Metropolen steht.

Die Grünen, die sich ebenfalls für Leipzig als Standort aussprechen, wollen über die Bewerbung nun im Stadtrat abstimmen lassen.

SPD-Bundestagsabgeordneter Holger Mann macht sich für eine Bewerbung Leipzigs stark. Quelle: André Kempner

SPD-Politiker Holger Mann macht sich für Leipzig stark

„Vielleicht ist der Stadtrat der Ort für eine offene Diskussion, die nicht zerredet, sondern zusammenführt“, hofft derweil der Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Mann. Er ist davon überzeugt, dass Leipzig mit der eigenen Entwicklung ein positives Bild von gesellschaftlichem Wandel zeigen kann, durch die Universität forschungsseitig bestens aufgestellt ist und als Treffpunkt nicht nur eine europäische, sondern auch eine internationale Tradition vorweist. „Wir sollten die eigenen Potenziale ins Schaufenster stellen“, sagt er. Zudem sieht er in dem Zentrum einen „Sparringspartner“ für das in Leipzig geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal. Mann hält es daher für sinnvoll, wenn „sich alle drei sächsischen Städte mit dem, was sie im Angebot haben, bewerben“.

So stellt sich die Arbeitsgruppe um den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) den Zeitplan für den Aufbau des „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und europäische Transformation" vor. Quelle: BMI

Auch die Landesregierung hofft, dass eine sächsische Stadt den Zuschlag bekommen wird. Sie verbindet damit große Chancen. „Das geplante Zukunftszentrum wird über Sachsen hinaus eine große Strahlkraft in Deutschland und Europa haben und ein wichtiger Ort der Forschung, des Dialogs und der Kultur sein“, so Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU). Der Freistaat stellt daher 150.000 Euro für Bewerbungen sächsischer Städte zur Verfügung.

Von Klaus Staeubert