Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag wird es in Sachsen stürmisch. Das vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für ganz Deutschland angekündigte Sturmtief „Klaus“ überzieht auch den Freistaat bis zum Morgen mit zunehmenden Wind und Regen.

Den Angaben zufolge wird es zunächst in den Hochlagen stürmisch, im Verlauf ist auch in tieferen Lagen böenartiger Wind zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Richtung Osten im Dresdner Raum und der Oberlausitz hält sich nachts die Kaltluft bei verbreitet null Grad und vereinzelt Tiefstwerten im Frostbereich. Dort steigen die Chancen auf Schnee und Schneeregen am Morgen.

Im Raum Leizig sind am Donnerstag laut Meteorologe Dominik Jung Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h möglich. Am Samstag ist demnach sogar mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h zu rechnen.

Von liko,dpa