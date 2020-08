Durch die Corona-Pandemie ist die weltweite Passagierluftfahrt zum Erliegen gekommen. Die Folgen trafen auch die beiden sächsischen Airports in Leipzig und Dresden, die nun staatliche Gelder brauchen. Selbst der boomende Frachtverkehr in Schkeuditz kann die Verluste nicht ausgleichen.

Seit der Passagierverkehr wieder läuft, herrscht am Flughafen wieder mehr Betrieb. In diesen Tagen vor allem am Corona-Testzentrum. Quelle: André Kempner