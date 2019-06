Leipzig

Johann Sebastian Bach war nicht nur der Leipziger Thomaskantor, sondern 15 Jahre seines Lebens hauptberuflich an Höfen tätig. Noch in seiner Leipziger Zeit sammelte er höfische Ehrentitel. Bachs Wirken an den Höfen und für die Regenten führte zu zahlreichen und besonders vielfältigen Kompositionen: prachtvolle Festmusiken, virtuose Instrumentalwerke in den unterschiedlichsten Stilen und Gattungen, außerdem innovative Kirchenmusik.

Das Bachfest Leipzig 2019 präsentiert vom 14. bis zum 23. Juni an den historischen Leipziger Bach-Stätten Werke des „Hof-Compositeurs“ Bach sowie besondere Kompositionen enger Weggefährten Bachs, die ebenfalls an Höfen wirkten. Ein ganzer Zyklus – und damit eine Fortführung des außerordentlich erfolgreichen Kantaten-Rings 2018 – ist den 16 am Weimarer Hof entstandenen geistlichen Bach-Kantaten gewidmet. Sie werden in fünf Konzerten am zweiten Bachfest-Wochenende unter anderem in der Thomas- und der Nikolaikirche aufgeführt.

Traditionsgemäß spielen auch die Werke des Begründers der Leipziger Bachpflege und Gewandhauskapellmeisters Felix Mendelssohn Bartholdy eine zentrale Rolle im Festivalprogramm.

Renommierte Künstler aus aller Welt zu Gast in Leipzig

Bachfest Leipzig: Artist in Residence 2019 ist der Cembalist Kristian Bezuidenhout. Bachfest Leipzig Quelle: Bachfest Leipzig / Marco Borggreve

Zahlreiche der bekanntesten Bach-Interpreten konnten verpflichtet werden, darunter Ensembles wie die Akademie für Alte Musik Berlin, das Freiburger Barockorchester, Café Zimmermann, La Cetra Basel, Solomon's Knot und Le Concert des Nations unter Leitung von Jordi Savall; außerdem Solistinnen und Solisten wie Nuria Rial, Sir András Schiff, Andreas Staier, Ton Koopman oder Vilde Frang. Der Cembalist Kristian Bezuidenhout gestaltet als Artist in Residence gleich vier Konzerte. Traditionsgemäß sind zudem der Thomanerchor und das Gewandhausorchester Leipzig im Bachfest zu erleben.

Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig geht an den Bassbariton Klaus Mertens. Die Auszeichnung wird am 15. Juni im Rahmen eines Festkonzerts während des Festivals durch den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig Burkhard Jung überreicht.

BachStage auf dem Leipziger Markt

Am 14. Juni wird die BachStage auf dem Leipziger Markt eröffnet. Quelle: Bachfest Leipzig / www.malzkornfoto.de

Die Eröffnung des Festivals wird auch in dieser Saison auf dem Leipziger Markt ausgiebig gefeiert: „ BachStage 2019“ präsentiert vom 14. bis 16. Juni drei große abendliche Live-Acts, klassische und Crossover-Konzerte sowie einen Open-Air-Gottesdienst. Täglich ab 12 Uhr wartet zudem ein vielfältiges gastronomisches Angebot auf alle Musikliebhaber.

Die Tradition des Musizierens auf dem Leipziger Markt reicht bis in die Zeit Johann Sebastian Bachs zurück. Gemeinsam mit Studenten führte der Komponist mehrfach Huldigungskantaten für sächsische Kurfürsten vor dem Königshaus am Markt auf. Anlässlich der Eröffnung von „ BachStage 2019“ durch Oberbürgermeister Burkhard Jung erklingt am 14. Juni, 19.30 Uhr, eine dieser festliche Musiken an ihrem Erstaufführungsort, interpretiert vom Leipziger Universitätschor und dem Pauliner Barockorchester.

Bachs Werke werden auch in moderner Form präsentiert: Zu kostenfreien Open-Air-Konzerten gastieren mit dem Michael Wollny Trio (Freitag, 14. Juni, 21.25 Uhr) und dem Uri Caine Septet (Samstag, 15. Juni, 20.30 Uhr) zwei international gefeierte Jazzformationen auf der BachStage. Jazzpianist Michael Wollny huldigt dem Genius Loci mittels virtuoser Improvisationen, von märchenhaft über funky bis balladesk. Den Goldberg-Variationen – einem der bekanntesten Werke Bachs – widmet sich das legendäre Uri Caine Septet. Goldberg Re-imaged präsentiert Jazz-, Klezmer-, Blues-, Latin- und Electronica-Versionen des Bachschen Originals.

Dr. Michael Maul, Intendant des Bachfests Leipzig, freut sich insbesondere auf Aktionskünstler und Perkussionist Christian von Richthofen. Dessen Performance „AutoAuto – Bach driving crazy“ am 16. Juni, ab 20.30 Uhr verhilft erstmals einem Auto als Musikinstrument zur Bachfest-Premiere: „Ich kann diesen spektakulären Abend kaum erwarten. Gemeinsam mit Christian von Richthofen haben wir bei der Autoverwertung Richter unter den vorhandenen Schrottautos bereits die Stradivari gefunden, auf der Herr von Richthofen virtuos musizieren wird.“

Aktionskünstler Christian von Richthofen entlockt in die Jahre gekommenen Autos spektakuläre Klänge. Quelle: Bachfest Leipzig / Dr. Wilfried Schulze

Weitere Highlights sind unter anderem eine Performance des Fachbereichs Tanz der Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ Leipzig (Samstag, 15. Juni, 15 Uhr), die Live-Übertragung eines Konzerts mit der gefeierten Sopranistin Nuria Rial und dem französischen Ensemble Café Zimmermann, die Auszüge aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach musizieren (Samstag, 15. Juni, 17 Uhr) sowie der traditionelle Open-Air Gottesdienst der Thomaskirche (Sonntag, 16. Juni, 10 Uhr). Der Eintritt für alle Veranstaltungen der BachStage 2019 ist frei, Präsentationspartner ist die Sparkasse Leipzig.

Informationen und Tickets

Tickets für das Bachfest Leipzig sind telefonisch unter 0 18 06-56 20 30 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und aus dem Ausland unter Tel. +49-38 71-2 11 41 91, im Shop des Bach-Museums Leipzig sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bestellungen im Internet unter www.bachfestleipzig.de sind ebenfalls möglich.

Quelle: Bachfest Leipzig / Gert Mothes

Im Ticket- und Infozelt in der Petersstraße, Ecke Leipziger Markt, werden ab dem 13. Juni, von 10 bis 18 Uhr, Karten für das Bachfest Leipzig verkauft; es ist während des Bachfestes täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet (24. Juni von 10 Uhr bis 18 Uhr). Musikfreunde, die mehrere Konzerte besuchen möchten, erhalten im Ticketzelt zudem den begehrten Festival-Pass zum Preis von 67 Euro. Die Inhaber des Passes haben Anspruch auf einen Rabatt von 25 % pro Konzertticket (gilt nicht für Veranstaltungen im Gewandhaus).

Informationen zu den Last-Minute-Karten des Bachfestes 2019 erhalten Interessenten ebenfalls im Ticketzelt sowie zusätzlich in der Leipziger Volkszeitung, unter www.bachfestleipzig.de und www.facebook.com/bacharchiv und über die kostenfreie „ Bachfest Leipzig“-Mobile-App. Für ausgewählte Konzerte kostet der Eintritt bei freien Kapazitäten ab 15 Minuten vor Konzertbeginn nur noch 15 Euro. Verkauft werden die Last-Minute-Karten nur an den Abendkassen, eine Platzauswahl ist nicht möglich.

Von PR