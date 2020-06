Leipzig

Ein herrliches Gefühl, vermischt mit Stolz und Zufriedenheit – das ist den Unternehmen zu gönnen, die am Donnerstagabend im Rahmen des Wettbewerbs um den 16. IQ-Innovationspreis Mitteldeutschland geehrt wurden. Für die Kombination aus einem neuartigen Medikament und Therapieansatz zur Bekämpfung von Parodontitis auslösenden Keimen im Mundraum wurde die PerioTrap Pharmaceuticals GmbH aus Halle ( Saale) mit dem Gesamtpreis ausgezeichnet.

PerioTrap Pharmaceuticals GmbH aus Halle erhielt den Hauptpreis

Darüber informierte die Mitteldeutsche Metropolregion. Sie fördert neuartige, marktfähige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in fünf branchenspezifischen Clustern. Der bundesweit ausgeschriebene Innovationswettbewerb ist mit Preisgeldern von insgesamt 70 000 Euro dotiert. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend aufgrund der aktuellen Situation erstmals als virtuelles Live-Event statt.

„ PerioTrap adressiert mit dem neuen Medikament und dem innovativen Anwendungsverfahren eine der häufigsten Infektionskrankheiten, die jedoch oft unterschätzt wird“, begründet Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, die Entscheidung der Jury. „Mehr als die Hälfte aller Menschen über 35 Jahren leiden unter Parodontitis, deren schonende und effiziente Behandlung zusätzlich wertvolle Antibiotika einspart und schweren Folgeerkrankungen vorbeugt. Wir sehen hier eine Innovation mit enormer sozio-ökonomischer Tragweite.“

Sächsische Unternehmen wurden auch ausgezeichnet

Natürlich gehören zu den Ausgezeichneten auch sächsische Firmen: Sie holten zwei Clusterpreise sowie zwei 2. Plätze beim mitteldeutschen IQ-Innovationspreis. Im Cluster Informationstechnologie gewann das Unternehmen Packwise aus Dresden. Das Startup entwickelte ein Sensormodul, das ein „digitales Management von Industrieverpackungen ermöglicht“, berichtet die Metropolregion. Mittels Sensoren und Funktechnik könne es den Füllstand, die Temperatur, den Standort und die Bewegung des Behältnisses übermitteln. Damit würde die Logistik vor allem für die Just-in-time Produktion sehr viel sicherer und effizienter. Der Clusterpreis ist mit 7500 Euro dotiert und wurde von den Unternehmen Enviatel aus Markkleeberg und Gisa aus Halle gestiftet.

Einen 2. Platz belegte die Leipziger Firma VRaktion Kunze Kraft. Deren Sicherheitsschuh beruht auf VR-Technik und ist mit Lasersensoren an Spitze und Ferse ausgestattet. So können Hindernisse, Temperaturen oder Schräglagen frühzeitig erkannt werden, was zu einem besseren Arbeitsschutz in unsicherem Gelände beiträgt.

Auch der Clusterpreis Energie/Umwelt/Solarwirtschaft ging nach Dresden. Der an der Professur für Agrarsystemtechnik der TU Dresden entwickelte „Ackerscanner“ des Ausgründungsprojekts KRONOS hat das Potenzial, mittels Smart Farming die Landwirtschaft zu revolutionieren. In der Technik, wie Ackerböden bearbeitet werden, hat sich seit vielen Jahrzehnten nicht viel weiterentwickelt.

Den 2. Platz im Cluster Automotive belegte das Team von ROBIN GbR, eine Ausgründung aus dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden. Die kleine und flexible Spritzgießanlage revolutioniert den modernen Karosseriebau und das bei nur 35 Prozent der bisherigen Werkzeugkosten.

Leipziger IQ-Innovationspreis geht an Firma ScobyTec

Groß ist die Freude aber auch bei der Leipziger Firma ScobyTec. Sie gewann den IQ-Innovationspreis der Stadt. Das interdisziplinäre Forschungsteam hat ein nachhaltiges Material entwickelt, das als robuste Alternative zu Leder eingesetzt werden kann. „Das geschmeidige Material fühlt sich wie Leder an und ist auch optisch nicht davon zu unterscheiden“, heißt es bei der Metropolregion. „Mit einem dreißigfach geringeren Wasserverbrauch, chemiefrei und ohne Tierhaltung ist es das nachhaltige Leder der Zukunft.“ Es wurde aus bakterieller Zellulose hergestellt. In einem Bioreaktor werden dabei die Bakterien so angefüttert, dass sie ein dichtes, dickes und haltbares Material bilden. Dies könne wie herkömmliches Leder verarbeitet.

