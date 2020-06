Leipzig

Die Angst geht um in Sachsen. „Die Unsicherheit der Menschen, ob sie angesichts der Corona-Folgen künftig mit ihrem Geld auskommen, hat in den vergangenen Monaten zugenommen.“ Ralf-Joachim Götz, der Chefvolkswirt des Frankfurter Finanzdienstleistungsunternehmens Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG), bringt im Gespräch mit der LVZ Verständnis für diese Entwicklung auf. „Das ist doch kein Wunder. Viele sind in Kurzarbeit – in ganz Deutschland sieben Millionen Beschäftigte. Da wachsen die Sorgen um die Zukunft beträchtlich.“ Und der Blick auf das Geld gerate in den Fokus.

Gefühl, alles wird teurer

Hinzu komme, dass trotz der geringen Inflationsrate von 0,6 Prozent nicht selten das Gefühl überwiege, dass scheinbar alles teurer wird. „Das stimmt so absolut nicht, wie die Zahlen belegen“, betont der Ökonom. Dennoch weiß er eine Erklärung für diese Empfindung. „Wer wochenlang zu Hause ist, kauft natürlich öfter für den täglichen Bedarf ein als sonst, wenn die Betriebskantine oder ein Gaststätte für die Versorgung genutzt werden.“ Und tatsächlich hätten die Lebensmittelpreise in den vergangenen Wochen um etwa zehn Prozent angezogen. Benzin hingegen sei recht günstig.

„Das wird nicht so sehr wahr genommen, etwa weil das Auto aufgrund der Pandemie weniger genutzt wird“. Kurzum: Die Menschen in Sachsen machen sich stärker Gedanken um ihre finanzielle Lage und wie es weiter geht. Sie stellten sich Fragen wie „Habe ich die richtige Krankenversicherung?“, „Sollte ich den Rechtsschutz erhöhen?“ oder „Ist eine Geldanlage machbar und wenn ja, wo ist sie am sinnvollsten?“ Das alles bewirke, dass sein Unternehmen „mehr als bislang gefragt ist“, berichtet Götz. Auch nach Investmentfonds erkundigten sich die Leute verstärkt.

Das verwundere ihn nicht. Immerhin „liegt in Sachsen die Sparquote mit sieben Prozent nach wie vor deutlich hinter dem bundesweiten Schnitt von zehn Prozent zurück“. Wenngleich Götz vermutet, dass wegen der Corona-Krise vielleicht ein bisschen Bewegung in die Sache geraten ist. Geschlossene Möbelhäuser, Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie ausgefallene Reisemöglichkeiten beispielsweise ließen natürlich vermuten, dass im Frühjahr die Sachsen wie alle Deutschen weniger Geld ausgegeben haben. „Deshalb ist auch mehr Beratungsbedarf bei uns zu spüren“, so der Chefvolkswirt. Den über sechs Millionen Kunden in Deutschland und gut 500 000 in Sachsen stehen 17 000 beziehungsweise rund 1100 DVAG-Berater zur Seite.

Individuelle Beratung notwendig

Selbst wenn wegen der Pandemie-Einschränkungen häufiger Tipps per Telefon oder per Videokonferenz erfolgen, „der direkte Kontakt in den Familien ist nicht zu ersetzen“. Das sei auch ganz was anderes als der Gang in eine Bankfiliale. Zu Hause bei den Leuten vor Ort über eine Finanzplanung zu sprechen, schaffe noch ein Stück mehr Vertrauen. Das Unternehmen, das 1975 gegründet wurde, hat in dieser Hinsicht eine ganze Portion Erfahrung aufzuweisen.

Das Firmen-Motto „Menschen brauchen Menschen“ sei angesichts „der unzähligen neuen Anlagemöglichkeiten aktueller denn je“, ist sich DVAG-Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl sicher. „Bei vielen Versicherungen, aber vor allem bei der Vermögensbildung und der Vorsorge sind so viele Besonderheiten und Präferenzen zu berücksichtigen“, fügt der Konzernchef hinzu, „dass es ohne individuelle Beratung einfach nicht geht.“ Selbst die internetaffinen Jugendlichen würden trotz allem auf die persönliche Hilfe der Fachleute bauen.

Unabhängig von dieser seit Langem bestehenden Nachfrage macht Götz einen neuen Trend aus. „Vielen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf.“ Heimarbeit bringe eben mit sich, die eigenen vier Wände „nicht schon morgens, wenn es noch dunkel ist, zu verlassen, und erst dann nach Hause zu kommen, wenn der Tag faktisch schon vorbei ist“, erklärt der Chefvolkswirt.

Region Leipzig ist gut aufgestellt

Da spielte eben das mehr oder weniger tolle Wohnumfeld, die gute Aussicht ins Grüne oder gar eine angenehme Terrasse weniger eine Rolle, „als wenn man den gesamten Tag dort zubringt“. Das Büro in der Küche oder im engen Wohnzimmer am Esstisch – das funktioniere schon das eine oder andere Mal. „Aber auf längere Sicht überlegen sich die Leute durchaus, eine schönere und größere Immobilie ins Auge zu fassen.“ Das spüre die DVAG folglich im steigenden Beratungsbedarf in dieser Sparte.

Das könne sich durchaus positiv auf die Geschäftslage seines Unternehmens auswirken. „Schließlich ist Leipzig und die mitteldeutsche Region insgesamt gut aufgestellt. Ich denke da nur an die Autofabriken und den Flughafen mit dem DHL-Frachtdrehkreuz.“ Leipzig sei einer der „attraktivsten Standorte in Deutschland“ geworden. Alles in allem ist Götz zuversichtlich und bringt dies auf den Punkt: „Um Sachsen ist mir nicht bange.“

