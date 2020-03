Sekthersteller Rotkäppchen liefert jetzt Alkohol an 200 Apotheken

Leipzig

Atemschutzmasken sind wegen der Corona-Krise Mangelware, auch Desinfektionsmittel werden knapp. Immer mehr Betriebe in Mitteldeutschland reagieren jetzt darauf – und stellen die Produktion um. Mundschutz statt Plauener Spitze, Desinfektionsmittel statt Biosprit. Selbst der Sektmarktführer Rotkäppchen aus Sachsen-Anhalt macht mit.

Rotkäppchen-Mumm: Der Sektriese aus Sachsen-Anhalt liefert jetzt auch reinen Alkohol als Desinfektionsmittel. „Wir versorgen aktuell 200 Apotheken bundesweit“, bestätigte Firmensprecher Ulrich Ehmann gegenüber der LVZ einen entsprechenden Bericht der „ Mitteldeutschen Zeitung“. Produziert wird der reine Alkohol aber nicht in der Sektkellerei in Freyburg an der Unstrut, sondern in der Kornbrennerei Nordbrand im thüringischen Nordhausen, die seit 2007 zu Rotkäppchen gehört.

Dort fällt der hochprozentige Alkohol ohnehin bei der Produktion des Nordhäuser Doppelkorns an – und kann auch zur Desinfektion genutzt werden. In den vergangen Wochen hatten daher immer mehr Apotheken angefragt, ob man ihnen davon nicht etwas abgeben könnte. Die Lieferung läuft jetzt zusätzlich zur normalen Produktion. „Die läuft normal weiter“, so der Sprecher.

Bioethanol nun Grundstoff für Handdesinfektionsmittel

Verbio Vereinigte Bioenergie: Auch der Biosprithersteller mit Zentrale in Leipzig stellte jetzt Desinfektionsmittel her. Am Produktionsstandort in Zörbig in Sachsen-Anhalt, wo sonst E 10-Benzin und Biogas aus Stroh entstehen, wurde jetzt eine Produktionslinie für Desinfektionsmittel eingerichtet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Aus dem sonst für E10-Benzin eingesetzten Bioethanol stelle man dort jetzt Mittel zur Handdesinfektion her.

„Wir haben sofort nach Bekanntwerden der Knappheit von Desinfektionsmittel alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die technische Machbarkeit der Produktionsumstellung von Bioethanol als Kraftstoff zu Bioethanol als Basis für Desinfektionsmittel zu realisieren“, erklärte Verbio-Technikvorstand Oliver Lüdtke. Was sich einfacher anhöre, als es sei, wie Werksleiter Wolfram Klein hinzufügte.

„ Bioethanol, der als Biokraftstoff verwendet wird, ist nicht geschmacks- und geruchsneutral“, sagte Klein. „Der gesamte Herstellungsprozess musste umgestellt werden, um diese wichtige Anforderung zu erfüllen.“ Das Produkt soll nun an Krankenhäuser und Apotheken geliefert werden. Gestartet wird mit 40.000 Litern pro Wochen. Die Produktionsmengen sollen dann nach und nach weiter hochgefahren werden.

Beiersdorf stellt im Waldheimer Werk die Produktion um

Florena ( Beiersdorf): Eigentlich will der Beiersdorf-Konzern das ehemalige Florena-Werk in Waldheim ( Mittelsachsen) ja bis 2023 dicht machen und nach Leipzig umziehen. Doch wegen der Corona-Krise stellte der Konzern in dem Werk nun die Produktion um: Zusätzlich zu Cremes und Duftwässern wird dort jetzt Desinfektionsmittel für Krankenhäuser produziert. Die Serienproduktion laufe diese Woche an, sagte eine Sprecherin.

Das Werk ist einer von drei Standorten, die der Konzern entsprechend umstellt. 500 Tonnen Desinfektionsmittel sollen an allen drei Standorten zusammen hergestellte werden. Waldheim sei hier erste Wahl gewesen, weil es dort bereite eine Produktionslinie für Produkte mit hohem Alkoholgehalt gab, sagte die Sprecherin. Auf den Maschinen, die eigentlich für Rasierwasser gedacht waren, wird nun eine Handdesinfektion auf Ethanol-Glycerin-Basis hergestellt. Innerhalb von nur einer Woche wurde die Produktion umgestellt.

Verkauft wird das Produkt aber nicht: Beiersdorf will es kostenlos an Krankenhäuser und Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr abgeben. In Sachsen übernehme das Sozialministeriums in Dresden die Verteilung. Daneben werden in Waldheim auch weiter Cremes und Duftwässer hergestellt. „Die Produktion läuft weiterhin im normalen Rahmen“, sagte die Sprecherin.

Das Desinfektionsmittel komme nun zusätzlich hinzu. Das habe aber „keinen Einfluss auf die regulären Produktionskapazitäten“. Der Konzern betritt damit Neuland. „ Desinfektionsmittel gehörten bisher nicht zum Portfolio von Beiersdorf“, so die Sprecherin. Auf Dauer im Programm blieben soll es auch nicht. „In Waldheim wird temporär produziert.“

Medizinprodukte bisher kleiner Teilbereich, nun Mittelpunkt der Produktion

TEG Textile Expert Germany: Bisher stellt die Firma aus Heinsdorfergrund im Vogtland vor allem technische Textilien und Vliesstoffe für die Autoindustrie her. Jetzt sollen Atemschutzmasken für OPs hinzukommen. „Der Produktionsanlauf ist in circa acht bis zehn Wochen geplant“, kündigte Geschäftsführer Timo Fischer am Dienstag gegenüber der LVZ an.

In seiner Maschinenbaufirma Fischer Automation in Köditz im benachbarten Oberfranken lässt Fischer gerade eine neue Maschine bauen, auf die Schutzmasken dann ohne viel Handarbeit entstehen können. Produziert wird dann bei der Schwesterfirma TEG im Vogtland. Erfahrung mit Medizinprodukten hat man dort bereit. Neben den Stoffen für die Autoindustrie liefere man bereits seit Jahren auch Filterzuschnitte für medizinische Einrichtungen, berichtet Fischer. „Das ist allerdings bisher nur ein kleiner Teilbereich im Unternehmen.“

Material für Gesundheitsmatratzen kann sofort genutzt werden

Breckle Matratzenwerk Weida: Mundschutz statt Matratzen heißt es schon seit Wochen in dem Werk in Weida in Thüringen. Bereits Ende Januar, als die Corona-Krise noch weit weg schien, hatte Firmenchef Gerd Breckle einen Teil seiner Matratzenfabrik auf Atemschutzmasken umgestellt – aus Angst, der Nachschub aus China könnte knapp werden. Die richtigen Materialien haben man ja da, schließlich produziere man auch sonst Gesundheitsmatratzen.

Um daraus nun Masken machen zu können, wurde dann aufgerüstet. „Wir haben uns entschieden, zu investieren“, sagte Breckle dem MDR. „Wir haben neue Maschinen angeschafft. Jetzt können wir 10.000 Masken am Tag fertigen." Und weil das immer noch nicht reicht, wurde zusätzlich noch eine Nachtschicht eingeführt. Geliefert werden die Masken vor allem an Krankenhäuser in Sachsen, Thüringen und Bayern.

Die neue Nachfrage komme für das Werk genau zur richtigen Zeit, freut sich Breckle. Denn das eigentlich Hauptgeschäft mit den Matratzen lahm, seit Garne und Reißverschlüsse aus China ausbleiben. Stattdessen nähen die 350 Mitarbeiter nun vor allem Schutzmasken.

Familienbetrieb aus Plauen fertigt Masken für die Bevölkerung

Damino: Eigentlich ist der Betrieb aus Großschönau ( Landkreis Görlitz) für seine Tischdecken und Bettwäsche bekannt. Doch seit Anfang März werden auch hier stattdessen Atemschutzmasken genäht. „Wir können uns vor Aufträgen kaum retten“, sagte Geschäftsführer Dirk Ladenberger der „ Sächsischen Zeitung“. Genäht werden sie aber nicht in Sachsen, sondern im tschechischen Betriebsteil Frydlant im Isergebirge. 160 Mitarbeiter stellen dort nun ausschließlich Schutzmasken her, 9000 Stück pro Tag.

3000 bis 4000 davon gehen pro Tag nach Deutschland, der Rest bleibt in Tschechien. Denn seit dort Mundschutz in der Öffentlichkeit pflicht ist, geht die Nachfrage nach den Masken durch die Decke. Auch im Hauptwerk in Großschönau lässt Ladenberg inzwischen Schutzmasken nähen: Zehn bis zwölf Mitarbeiter werden dafür jeden Tag abgestellt. Weitere Masken will der Betrieb jetzt in Nordrhein-Westfalen nähen lassen.

W. Reuter & Sohn Plauener Spitze: Mundschutz statt Plauener Spitze heiß es in dem Familienbetrieb im Vogtland. Weil Tischdecken und Gardinen derzeit kaum gefragt sind, werden dort jetzt Mundschutzmasken hergestellt –nicht für Krankenhäuser, sondern für die normale Bevölkerung. Für Krankenhausbedarf fehlt dem Betrieb schlicht die nötige Zertifizierung. 18.000 Schutzmasken könne man mit dem Material am Lager herstellen, sagte Firmenchef Kay Reuter dem MDR. Seit Freitag früh läuft die Produktion, 300 Masken pro Stunden kommen aus der Maschine. Zu kaufen gibt es die Masken ab Anfang April.

