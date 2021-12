Leipzig

An der Tür zu dem Friseurgeschäft im Leipziger Stadtteil Großzschocher klebt ein Siegel des Ordnungsamtes, auf dem Bürgersteig brennen Kerzen, jemand hat eine Solidaritätsnote hinterlassen: „Wir lassen uns nicht spalten“. Am Donnerstagmorgen kommt eine Frau vorbei, zündet eine weitere Kerze an. Ob denn der Salon wegen Corona geschlossen worden sei? „Nee“, sagt die Frau, „weil sie hier für alle aufgemacht haben und das ist auch richtig so.“

Zu wegen Corona-Regelbruch: Siegel am geschlossenen Friseursalon. Quelle: André Kempner

Seit Anfang November kontrollieren Polizei und Ordnungsamt in Leipzig verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in Gaststätten und Geschäften. Der Friseursalon in Großzschocher ist am Mittwoch bei einer solchen Kontrolle geschlossen worden - dem Ordnungsamt zufolge wegen mehrerer gravierender Verstöße gegen die Corona-Regeln. Nach LVZ-Informationen sollen weder Kontakte erfasst noch Test- oder Impfnachweise kontrolliert worden sein. Noch ist der Fall nicht abgeschlossen. In rechtsextremen Netzwerken wird er aber schon genutzt, um Stimmung gegen eine angebliche „Corona-Diktatur“ zu machen.

Der Friseursalon ist in der Nachbarschaft schon länger aufgefallen. Eine Anwohnerin erzählt, wie im Laden ohne Maske bedient worden sei. An der Tür des Salons hängen mehrere Zettel, die den Regelbruch ankündigen: Im Geschäft gebe es keinen „Testzwang“, „jeder Mensch“ sei willkommen und überhaupt: „Wir bleiben offen.“ Die Friseurmeisterin und stellvertretende Leiterin des Salons postet auf Youtube als „Saskia aus Sachsen“ seit Monaten Videos, in denen sie den Sinn von Masken und Testen anzweifelt und immer wieder ankündigt, sich an Regeln nicht halten zu wollen. Neben dem nun geschlossenen Salon betreibt das Unternehmen noch weitere Filialen. In mindestens einer davon wurde am Donnerstag noch gearbeitet. Ein Skandal, findet die Anwohnerin, die die Verstöße schon seit längerem beobachtet.

„Corona-Regime“ und „Milizen“: Rechtsextreme kommentieren Schließung des Salons

Es gibt aber auch eine andere Sichtweise auf die Dinge, und nach der gelten Unternehmerinnen wie „Saskia aus Sachsen“ als mutig. Beobachten kann man das auf dem Kanal der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“. Dort wurde die Schließung des Leipziger Salons empört geteilt. Von einem „Coronaregime“ war die Rede, „Milizen“ hätten das Geschäft gestürmt, die Betreiberin „auf ein Polizeirevier verschleppt.“. Mit solchen Worten feuern die „Freien Sachsen“ die Wut auf die Corona-Maßnahmen an.

Und das funktioniert: Mehr als 270 Kommentare standen unter einem der Beiträge. Viele Nutzer dankten der mutigen Unternehmerin, andere teilten Aufrufe zu geplanten Demonstrationen. Das zeigt, wie gut es den „Freien Sachsen“ gelingt, Berichte wie die über die Schließung des Salons für sich zu nutzen: Die Partei ist eine der treibende Kräfte hinter den in der angespannten Infektionslage eigentlich untersagten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, die vor allem montags im ganzen Freistaat organisiert werden.

Friseursalon drohen Bußgelder

Die Friseurmeisterin aus Leipzig hat sich selbst in einem Video zu Wort gemeldet, das ebenfalls von den „Freien Sachsen“ verbreitet worden ist. Darin wiederholt „Saskia aus Sachsen“ ihre Haltung: „Jeder Mensch ist in unseren Geschäften herzlich willkommen.“ Das gelte „natürlich“ auch für Ungeimpfte und nicht Getestete, „da wir an dieser Spaltung in der Gesellschaft nicht mitmachen.“ Eine Nachfrage der LVZ, warum sie sich ausgerechnet im Umfeld der „Freien Sachsen“ äußert, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung einstuft, ließ die Friseurin mit Hinweis auf das nun laufende Verfahren unbeantwortet.

Wird in Leipzig auch kontrolliert: Maskenpflicht im Petersbogen Quelle: André Kempner

Wie lange das Geschäft in Großzschocher geschlossen bleiben muss, ist unklar. Dem Leipziger Ordnungsamt zufolge kann es erst wieder öffnen, wenn die Corona-Regeln umgesetzt werden. Unklar ist auch, ob dem Unternehmen eine Strafe droht. Wie hoch diese sein könnte, steht im Bußgeldkatalog zur derzeit geltenden Corona-Notverordnung: Je 1000 Euro für die Nichterfassung von Kontakten und ein fehlendes Hygienekonzepts, 500 Euro für Geschäfte, die Menschen ohne nötigen 2G- oder 3G-Nachweis einlassen.

