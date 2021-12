Die meisten Leipziger machen das, was die Politik von ihnen fordert: Statt in Restaurants zu gehen, bleiben sie zu Hause, um Kontakte zu vermeiden. Den Leipziger Gastronomen treibt das noch tiefere Sorgenfalten in die Gesichter. Für sie lohnt es nicht mehr, ihre Häuser offen zu halten. Trotzdem tun sie das. Warum?