Leipzig

„Wir sind uns im Herzen nahe – trotz 1,50 Meter Abstand“ – mit diesem Slogan wurde am Donnerstag ein neues H&M-Geschäft in der Leipziger City eröffnet. Die Filiale im historischen Petershof an der Petersstraße 20 gehöre zu den größten in Sachsen und sei in etwa mit der Niederlassung am Brühl vergleichbar, erklärte dazu die Pressestelle des schwedischen Textilriesen. Durch seine denkmalgeschützte Architektur entfalte das Geschäft auf zwei Etagen aber ein ganz besonderes Flair.

Tatsächlich zeigten sich viele Kunden am Premierentag von der Einrichtung angetan. Etliche Grünpflanzen korrespondierten geschickt mit der Siegersdorfer Keramik an den Wänden. Das ganze historische Atrium mit seinem riesigen Lichthof wurde nun zu einem Teil der etwa 3000 Quadratmeter Verkaufsflächen. Mittendrin gibt es fünf Tische und etliche Stühle neben einer Espresso-Bar, die in das Kassenhäuschen des früheren Kino Capitol eingezogen ist.

Das legendäre „Capitol“ – viele Jahrzehnte das größte Kino in Leipzig – befand sich einst im Untergeschoss des Messepalastes Petershof. Bei einem Umbau im Jahr 2005 für das das Modekaufhaus Sinn-Leffers war es jedoch abgerissen worden. Sinn-Leffers musste jedoch schon nach vier Jahren wegen einer Insolvenz der Unternehmensgruppe wieder schließen.

Neue Rolltreppen, Fahrstühle, Klimaanlage

Im Jahr 2015 kaufte eine Gesellschaft aus Berlin den weitgehend leerstehenden Petershof. Laut deren Vertreter Yves Jachimowicz ist das Objekt nun wieder voll vermietet. Nach einem Fitnessclub (4500 Quadratmeter) sowie Zalando (1900 Quadratmeter) habe sich H&M die letzten Einzelhandelsflächen in dem 1929 eröffneten Gebäude gesichert.

Im vergangenen Jahr wurden dafür unter anderem zwei neue Rolltreppen, Fahrstühle, Klima- und Belüftungsanlagen eingebaut, vor allem aber die drei Lichtdecken sowie Fenster in einem wunderschönen Treppenhaus denkmalgerecht erneuert. Auch dieses Treppenhaus kann nun innerhalb der Filiale (im Erdgeschoss und ersten Stock) wieder genutzt werden.

Umfassend erneuert und viel einladender gestaltet wurden auch der Neonschriftzug „Petershof“ über dem Haupteingang sowie die riesigen weißen Lichtbänder im Art-deco-Stil, welche von den Schaufenstern in das Gebäude hineinleiten. Zum Service der neue Filiale gehören auch eine Recycling-Box und eine Online-Rückgabe. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr.

Im Gegenzug hatte H&M seinen Standort in der Messehof-Passage (auf der anderen Seite der Petersstraße) vor Kurzem geschlossen. Alle dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen sind mit in den Petershof gewechselt, versicherte die Konzern-Pressestelle.

Von Jens Rometsch