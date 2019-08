Viele neue sportliche Highlights, ein Dog-Dancing-Turnier, das große Agility Turnier und rund 5.000 gemeldete Hunde aus 250 Rassen sind nur einige der zahlreichen Gründe, auf der Internationalen Ausstellung und German Winner Show 2019 vorbeizuschauen.

Sportliche Highlights

Sportlich geht es zu auf der Hund & Katz. Zum Beispiel beim Dog Dancing Turnier, das in Leipzig Premiere feiert. Die Zuschauer erwarten gekonnte Choreografien zu handverlesener Musik, bei denen sich Mensch und Hund in den Kategorien Heelwork to Music und Freestyle – auf internationalem Niveau – miteinander messen. Neben vorgeschriebenen Elementen gibt es auch Freiraum für eigene Kreativität.

Über Stangen und Hürden setzen, blitzschnell durch Slalomstangen wirbeln, zielsicher durch den langen Tunnel flitzen... – all das und viel mehr bewältigen die Teilnehmer des großen Agility Turniers. Hier sieht man entfesselte Energie und feine Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Und wie es für echte Agilityfans üblich ist, kochen die Emotionen der Zuschauer beim Mitfiebern sicherlich wieder hoch. Beste Stimmung ist garantiert.

Obwohl Rally Obedience eine noch recht neue Sportart aus den USA ist, wächst ihr Fankreis in Deutschland von Tag zu Tag. Das Tolle: Hier geht es vor allem um Spaß und der Trainingserfolg schlägt sich fast nebenbei auf die Alltagstauglichkeit des Hundes nieder. Ein abwechslungsreicher Parcours und Obedience-Übungen, die durchaus Präzision erfordern, halten die Teilnehmer auf Trab.

Wassersportler kommen beim PRO PLAN Dog Diving auf ihre Kosten. Eine Rampe, ein Wasserbecken, ein Hund – schon ist der sportliche Aufbau perfekt. Auf dem Freigelände zeigen überzeugte Dog Diving Sportler ihr Können bei einem Turnier. Besucherhunde dürfen sich – außer Konkurrenz - gerne beim Weitsprung ins Wasser versuchen. Ein Riesenspaß und passt einfach perfekt zum Sommer.

Spannendes Showprogramm

Auch beim ganztägigen Showprogramm geht es sportlich zu. Wobei „rasant“ treffender wäre, denn wenn die mehrfache Europa- und Vizeweltmeisterin Sabine Wolff mit ihren sprunggewaltigen und pfeilschnellen Hunden die KONG DOG Frisbee Show präsentiert, kann das bloße Auge kaum folgen.

Körperlichen Einsatz und ein stabiles Nervenkostüm stellen die Rettungshunde unter Beweis, die für die Rettung von Menschen in Notsituationen ausgebildet sind. Und für das Training der Lachmuskeln ist der charmante Leonid Beljakov mit seiner herrlichen Comedy Dogs Show zuständig. Zahlreiche Vorführungen aus verschiedenen Hundesportbereichen und dem Dog Dancing runden das pralle Tagesangebot für die ganze Familie ab.

Über 300 Rassekatzen

Freunde der schnurrenden Zunft lassen sich keinesfalls die große Rassekatzenausstellung des Felidae e.V. entgehen. Über 300 Schmusetiger – von Abessiniern über Maine Coons bis hin zu Waldkatzen – präsentieren sich den Messebesuchern und werden von internationalen Zuchtrichtern bewertet. Die Züchter stehen Interessenten mit wertvollen Ratschlägen hinsichtlich Anschaffung, Haltung und Pflege zur Seite.

Service

Es soll doch lieber ein Hund werden? Dann auf zu den über 30 Infoständen der VDH-Mitgliedsvereine, an denen sich Messebesucher über verschiedene Hunderassen und ihre speziellen Ansprüche informieren können.

Das passende Equipment findet sich an den Ständen zahlreicher Fachhändler, die tolle Produkte zu interessanten Messepreisen anbieten. Über 90 Stände sind vor Ort und lassen keine Wünsche der Hunde- und Katzenliebhaber offen. Futtermittel, Trainingssnacks, Spielzeuge, Pflegeprodukte, praktische Bekleidung für Hundehalter und vieles mehr sind dort – in einer für Leipzig einzigartig großen Auswahl – zu finden.

Zwischendurch bleibt vielleicht noch Zeit für den kostenlosen Zahncheck, den Royal-Canin-Ärzte an Besucherhunden durchführen.

Weitere Infos:

www.messe-hund-katz.de