Für den Bau eines Elektroautos werden in den Fabriken weniger Mitarbeiter gebraucht als für das Zusammensetzen von Wagen mit Verbrennungsmotor. Die Beschäftigten von Volkswagen, BMW und Porsche blicken deshalb skeptisch auf die wachsende Elektromobilität. Zuversichtlich macht die Mitarbeiter aber, was sie gegenwärtig in Sachsen beobachten können.