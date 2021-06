Leipzig

Nach über einem halben Jahr Zwangspause dürfen die Gastronomen in Sachsen wieder die Außensitze öffnen. Zur Verwunderung einiger Gäste fließt nicht überall Fassbier. Auch bei Flaschenbier fehlt mancherorts die gewohnte Vielfalt.

„Hier und da klemmt es noch – logisch, wenn alle auf einmal bestellen und ihre Keller füllen“, sagt der Leipziger Gastronom Dietrich Enk (Chef vom „Pilot“, „Max Enk“ und verantwortlich für das VIP-Catering bei RB Leipzig“).

Die Öffnung der Außengastronomie sei für viele überraschend gekommen. Enk erinnert an das Hick-Hack zuvor. Immer wieder sei die Branche mit Verweis auf die Corona-Verordnung hingehalten und vertröstet worden. „Von belastbaren Aussagen, wann es endlich wieder losgehen kann, fehlte lange jede Spur.“

Frachtkapazitäten bei den Speditionen sind begrenzt

Vereinzelt gebe es Engpässe, berichtet auch Stefan Niklarz vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. „Die Einschränkungen hat viele Wirte hart getroffen.“ Nach Wochen der Ungewissheiten gebe es noch immer die Sorge, dass die Öffnungen nicht von Dauer sein könnten.

Weil das Haltbarkeitsdatum überschritten war, mussten sich Gastronomen von ihren Beständen trennen. Jetzt wird neu geordert, berichtet Stephan Rammelt, Chef der ESG Getränkevertriebs GmbH, die im mitteldeutschen Raum Gaststätten und Cateringbetriebe beliefert. Angesichts begrenzter Frachtkapazitäten bei den Speditionen braucht das aber seine Zeit. „Wir gehen davon aus, dass sich die Lage bald wieder normalisieren wird. Die Hauptprodukte sind verfügbar. Oft geht es um Nebenprodukte.“

Brauereien fiebern der Fußball-EM entgegen

In der Glückauf Brauerei im erzgebirgischen Gersdorf läuft seit Wochen die Produktion von Fassbier für die Gastronomie. Auch Stiegen von Partyfässern stünden abgefüllt bereit. „Wir sind froh, dass es wieder los geht“, sagt Brauereichefin Astrid Peiker. Ihre Mitarbeiter habe sie alle aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Weil Gersdorfer Bier stark in der Gastronomie ausgeschenkt wird und die komplett dicht hatte, war der Absatz in den vergangenen Monaten um über ein Drittel eingebrochen.

„Wie fiebern jetzt der EM entgegen“, so die fußballbegeisterte Chefin. „Möge jedes Tor unserer Elf ordentlich gefeiert werden und unsere Elf lange im Turnier bleiben.“

Gut vorbereitet auf die Freiluftsaison ist auch die Brauerei Löbauer Bergquell im Landkreis Görlitz. Man habe ausreichend Fass- und Flaschenbier produziert. „Wir freuen uns über die neue Freiheit in den Biergärten und hoffen, dass auch die Innengastronomie endlich wieder öffnet und vor allem auch offen bleibt“, sagt Brauereichef Steffen Dittmar.

„Wir können ohne Probleme und ausreichend liefern.“

Auch bei den großen Brauereien Radeberger und Ur-Krostizer ziehen die Bestellung deutlich an, wie Sprecherin Ines Zekert sagt. Man könne den Großhandel ohne Probleme und in ausreichender Menge beliefern. Zugleich zeigt sie Verständnis für die Gastronomen im Land. Für diese sei es schwierig, „den Bedarf und den Durst der Gäste einzuschätzen. Nach so langer Zeit des Lockdowns braucht es eben eine Weile, bis alles wieder reibungslos funktioniert.“

„Die Brauereien im Freistaat sind gut auf die Saison vorbereitet.“ Für Barbara Sarx-Lohse vom Sächsischen Brauerbund steht das außer Frage. Wegen des schlechten Wetters und der behördlichen Einschränkungen lief der Absatz bislang sehr bescheiden. „Die Betriebe haben frühzeitig mit der Herstellung begonnen und ausreichend Bier in Flaschen und Fässern abgefüllt.“

Klar würden jetzt alle auf die Fußball-EM (Anstoß ist am 11. Juni) und ein gutes Abschneiden der deutschen Elf hoffen. „Bier ist ein Gemeinschaftgetränk“, sagt die Sprecherin des Brauerbundes. Im WM-Monat Juni 2014 sei der Bierabsatz in Sachsen um 13 Prozent oder 90.000 Liter gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Auch bei den folgenden Welt- und Europameisterschaften hätten die Sachsen deutlich mehr zum Bier gegriffen. „Außer auf sehenswerten Fußball und weitere Lockerungen hoffen wir natürlich auf Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Dann füllen sich auch die Biergärten.“

Von Andreas Dunte