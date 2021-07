Leipziger Flughafen-Chef zuversichtlich: „Der Ausbau wird genehmigt“

Leipzig

Während der Passagierverkehr am Flughafen Leipzig/Halle nur langsam wieder Tritt fasst, hält das Wachstum im Frachtbereich an. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Umschlag um 20,8 Prozent auf 765 809 Tonnen. Er gehe von einem weiteren rasanten Wachstum im Logistikgeschäft aus und sehe gute Chancen für den Flughafen in Schkeuditz, in den nächsten Jahren zu den größten in Europa aufzuschließen, sagte Götz Ahmelmann, Chef der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Dienstag in einer Videokonferenz.

Mit Blick auf das laufende Genehmigungsverfahren zum Ausbau des DHL-Kreuzes sagte er. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Erweiterung genehmigt bekommen.“ Die Posttochter wolle am Flughafen Leipzig/Halle weiter wachsen. „Wir nehmen die Erweiterung nicht aufgrund einer Prognose vor, sondern weil DHL Bedarf angemeldet hat.“ Logistik, insbesondere Expressfracht, sei ein Wachstumssegment.

Knapp 10 000 Arbeitsplätze am Flughafen Leipzig/Halle

Auf die Frage, was wäre, wenn es keine Genehmigung gibt, sagte der Flughafen-Chef: Mit DHL habe man über ein solches Szenario noch nicht gesprochen. „Das Wachstum, das wir in den ersten Monaten dieses Jahres hier sehen, ist in erster Linie ein DHL-Wachstum.“ Er möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wenn sich das Expressfrachtgeschäft nicht am Flughafen Leipzig/Halle entfalten könne, werde das an anderer Stelle erfolgen. „Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass dann hier alles so bleibt, wie es ist.“

Am und im Umfeld des Flughafens gebe es knapp 10 000 Arbeitsplätze bei rund 100 Unternehmen wie Airlines, Speditionen oder Logistikern. Allein DHL beschäftige rund 6000 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren werde sich diese Zahl deutlich erhöhen. Ahmelmann verwies auf das 500 Millionen Euro schwere Investitionsprogramm am Standort. Nach der Inbetriebnahme des Luftfrachtzentrums von Amazon im Vorjahr rechne er mit weiteren Ansiedlungen. Unter anderem werde die Cyber-Agentur des Bundes an den Flughafen ziehen und der Bau von Dornier-Flugzeugen am Airport beginnen. Nach Plänen des US-Konzern Sierra Nevada Corporation sollen am Standort 40 bis 60 Propellerflugzeuge pro Jahr montiert werden.

„Uns liegt an einem offenen Dialog“

Zu den Vorhaben am Flughafen habe man früh mit Betroffenen der umliegenden Gemeinden das Gespräch gesucht. „Uns liegt an einem offenen Dialog“, so Ahmelmann.

Bis zum 27. Juli liegen die Unterlagen zum Ausbau des Frachtbereichs von DHL in den Verwaltungen von 17 Städten und Gemeinden aus. Wie es weitergehe, sei völlig offen und hänge von der Qualität der vorgebrachten Einwände ab, sagte Holm Felber von der Landesdirektion.

Üblich ist es, dass die Bedenken dem Vorhabenträger – also dem Flughafen-Management – vorgelegt werden. Danach kommt es zur Erörterung mit den Betroffenen und Trägern öffentlicher Belange. Wie Felber sagt, sei es nicht abzusehen, ob es noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung kommt. Gut möglich, dass der Flughafen aufgrund der Widersprüche umplanen muss, was eine erneute Auslegung der Unterlagen zur Folge hätte.

Hilfsgelder in Millionenhöhe für sächsische Flughäfen

In den kommenden Wochen und Monaten rechnet Ahmelmann mit einer Zunahme im Urlaubs- und Linienverkehr an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. „Ich hoffe auf etwas mehr als eine Million Passagiere.“ Zum Vergleich: 4,2 Millionen waren es vor der Corona-Krise. Im ersten Halbjahr verbuchten die beiden Flughäfen zusammen gerade einmal rund 95 000 Passagiere - ein Minus von mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Verluste im Reiseverkehr konnten zum Teil durch die Fracht abgefangen werden. Dennoch blicke man auf die schwerste Krise seit Jahren zurück.

Nach Angaben des Finanzministeriums in Dresden beläuft sich der coronabedingte Umsatzeinbruch an den beiden sächsischen Flughäfen im Geschäftsjahr 2020 auf rund 50 Millionen Euro. Freistaat und Bund unterstützen die Flughäfen mit insgesamt 28 Millionen Euro.

Von Andreas Dunte