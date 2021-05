Leipziger Impfshuttle: Schon über 3000 Menschen zum Impfen gefahren

Leipzig

Mitte Februar war es eingerichtet worden, weil die Senioren der Stadt darauf gedrungen hatten – jetzt bewährt es sich: Das Impfshuttle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hat inzwischen mehr als 3000 Fahrgäste zum Impfzentrum auf der Leipziger Messe transportiert. Dies ergab eine aktuelle Zwischenbilanz des Angebots. Besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Bürger würden den Service nutzen, heißt es im Rathaus.

Rollstuhlrampe im Fahrzeug

Das Shuttle überbrückt die sogenannte „letzte Meile“ zwischen der Endhaltestelle „Leipzig Messegelände“ der Straßenbahnlinie 16 und dem Impfzentrum in der Halle 5. Die Fahrtzeit dauert nur fünf Minuten. Das Gefährt verfügt auch über eine Rollstuhlrampe und einen Rollstuhl-Bereich. Gerade für Gehbehinderte und ältere Senioren war dies in den vergangenen Monaten wichtig – insbesondere im letzten Winter bei Schnee und Eis. „Für uns ist dieses Angebot gelebte Teilhabe“, betont der kaufmännische LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg. „Deshalb freuen wir uns darüber, dass es in diesem Umfang genutzt wird.“ Das Angebot soll so lange aufrecht bestehen bleiben, wie es das Impfzentrum auf der Neuen Messe gibt.

Wer den kleinen Pendelbus nutzt, muss dafür nichts bezahlen; die Kosten trägt die Stadt. „Wir wollen das Impfen für die älteren Menschen, die in besonderer Weise durch das Virus bedroht sind, so einfach wie möglich machen“, begründet Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Finanzspritze. „Wir hoffen, dass dies für viele Menschen eine weitere Hürde abbaut und sich immer mehr impfen lassen.“

Von 7.48 Uhr bis 17 Uhr im Einsatz

Das Impfshuttle der LVB verkehrt Montag bis Freitag von 7.48 Uhr bis 18 Uhr im 12-Minuten-Takt, an Samstagen von 8.52 Uhr bis 10.37 Uhr im 15-Minuten-Takt und dann bis 17 Uhr im 12-Minuten-Takt. Sonntags fährt der Bus eine Tour um 8.50 Uhr und ab 9.20 Uhr im 15-Minuten-Takt.

Wer das Impfzentrum auf der Neuen Messe ansteuern will, kann dies mit der Straßenbahnlinie 16 bis zur Endhaltestelle „Messegelände“ tun. Wer mobiler ist und das Impfshuttle nicht benötigt, kann auch die Buslinien 86 (Ausstieg an der Haltestelle „Messe-Allee“) und 196 (Ausstieg an der Haltestelle „Messeverwaltung“) nutzen. Wer mit einer Regional- oder S-Bahn anreist, kann an der Station „Leipziger Messe“ aussteigen. Das Impfzentrum ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

