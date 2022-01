Leipzig

Der Corona-Notverordnung in Sachsen fehlt es an Praxisnähe und in vielen Fällen auch an Logik. Das kritisieren die Präsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig sowie der Leipziger Handwerkskammer, Kristian Kirpal und Matthias Forßbohm.

Sie waren über die Corona-Notverordnung nach Inkrafttreten verärgert. Hat sich Ihre Kritik an den Maßnahmen gelegt?

Kristian Kirpal: Jedes Unternehmen ist daran interessiert, dass seine Mitarbeiter gesund bleiben und sich nicht anstecken. Unsere Mitgliedsunternehmen – und die kommen aus allen Branchen – tragen die Corona-Maßnahmen im Grundsatz mit. Allerdings stört sie, wie die Notverordnung in Kraft gesetzt wurde und – lassen Sie es mich so formulieren – dass ein Teil der Maßnahmen unüberlegt ist.

Matthias Forßbohm: Auch in der Handwerkerschaft ist die Einsicht grundsätzlich da. Uns stört aber ebenfalls, wie man das auf den Weg gebracht hat. Bevor die Notverordnung in Kraft gesetzt wurde, bat man uns um Stellungnahme. Zum nunmehr wiederholten Male erfolgte das so kurzfristig, dass wir keinen Einfluss mehr nehmen konnten. Da waren wir nicht mehr als ein Feigenblatt.

Kirpal: Im Entwurf, der uns zugesandt wurde, war vieles nicht enthalten, was dann umgesetzt wurde. So können wir unseren Betrieben, die bei uns um Rat bitten, kein Partner sein.

Zur Person: Kristian Kirpal Kristian Kirpal (48), verheiratet, zwei Kinder, ist Chef der KET Kirpal Energietechnik GmbH Anlagenbau & Co. KG im nordsächsischen Wermsdorf. Das Unter­nehmen beschäftigt 55 Mitarbeiter. Sein Hobby ist der Fußball, er ist ­Co-Trainer einer Frauen-Fußballmannschaft. Die IHK Leipzig hat rund 68 000 Mitgliedsbetriebe. ­Kirpal ist seit dem Jahr 2016 Präsident.

In welchem konkreten Fall war das so?

Forßbohm: Von der Schließung der Kosmetiksalons in Sachsen haben wir erst am Wochenende aus der Presse erfahren. Am Montag sollte das aber bereits gelten. Ein weiteres Beispiel: Unklar blieb bis zuletzt, ob die Bildungseinrichtungen der Kammern öffnen dürfen. Letztlich sollten sie öffnen, aber unter Auflagen. Für uns hieß das: Wir mussten für unser Ausbildungszentrum in Borsdorf in einer Hauruckaktion am Wochenende für 700 Leute Testmöglichkeiten schaffen und das nötige Personal verpflichten, sonst hätten wir alle wieder nach Hause schicken müssen.

Kirpal: Die Art und Weise, wie die sächsische Regierung, mit den Kammern umgeht, ist nicht vertrauensbildend. Hätte man uns angehört, hätten wir unsere Bedenken sachlich und rechtzeitig vorgetragen. Friseure offen, Kosmetiker zu – dagegen hätten wir uns ausgesprochen. Die Kosmetiker setzen die Hygienemaßnahmen genauso konsequent um wie die Friseure. Diese Ungleichbehandlung lässt sich an der Basis nicht vermitteln und sorgt für Unmut. Auch beim Thema Gastronomie hätten wir von der jetzigen Reglung abgeraten.

Weil die Einrichtungen bereits ab 20 Uhr schließen müssen?

Kirpal: Allein dadurch gehen den meisten Gastronomen Umsätze in Höhe von 80 bis 90 Prozent verloren. Tagsüber kommen zudem kaum Gäste – bedingt durch den Wegfall der Weihnachtsmärkte und weil die 2G-Regel nicht einladend ist. Viele Gastronomen nehmen weniger ein, als sie das Öffnen kostet. Sie müssen aber aufmachen.

Warum?

Kirpal: Um sich so den Anspruch auf mögliche Unterstützung und Hilfen zu bewahren. Denn die Behörden könnten ihnen ja später vorhalten, dass sie ihren Anspruch verwirkt haben: Weil sie die Pflicht zur Schadensminimierung haben. Wir Kammern sagen hier klar, das muss ein Ende haben. Mit diesen Vorgaben treibt man zahlreiche Einrichtungen in die Existenznot.

Forßbohm: Die Hilfen für die gastronomischen Einrichtungen müssen schnell kommen, unabhängig davon, ob sie öffnen oder nicht. Sonst sinkt die Akzeptanz in die Corona-Maßnahmen weiter.

Zur Person: Matthias Forßbohm Matthias Forßbohm (52), verheiratet, vier Kinder, ist Chef der Forßbohm & Söhne Bauunternehmen GmbH mit Sitz in Wachau (Kreis Leipzig). Der Familienbetrieb mit seinen heute 24 Mitarbeitern wurde bereits 1878 gegründet. Hauptschwerpunkt ist die Altbausanierung. Forßbohm interessiert sich für Militärhistorie. Die Handwerkskammer Leipzig hat 12 000 Mitgliedsbetriebe. Seit 2021 ist Forßbohm Präsident der Organisation.

Haben Sie das Gefühl, dass das Verhältnis Politik zur Wirtschaft ein anderes geworden ist?

Forßbohm: Ja, die Sicht der Politik auf die Unternehmen ist immer stärker von Misstrauen geprägt. Bei Förderung oder Unterstützung steht die Frage im Vordergrund: Gibt es Mitnahmeeffekte? Grundsätzlich unterstellt man damit den Wirtschaftslenkern, sie würden betrügen wollen. Das hat so noch keiner gesagt, aber das ist unser Gefühl.

Kirpal: Der Kontrollwahn ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewachsen und hat zu immer mehr Bürokratie geführt. Niemand hat ernsthaft etwas dagegen, dass die Behörden prüfen. Beispielsweise ob der Mindestlohn gezahlt wird. Es ist aber so, dass Unternehmer die Pflicht haben, nachzuweisen, dass sie den Mindestlohn zahlen – und zwar bevor sie jemanden überhaupt beschäftigen. Dieses von Misstrauen geprägte Vorgehen führt zu immer mehr Schreibkram bei den Firmen.

Forßbohm: Zurück zu Corona. Bis vor Kurzem durfte ich als Firmenchef nicht wissen, ob mein Beschäftigter geimpft ist oder nicht. Jetzt dürfen wir Unternehmer es wissen und sind plötzlich sogar in der Kontrollpflicht. Und wir haben die Tests kostenlos bereitzustellen. Die größte Empörung aus unserer Mitgliedschaft gab es, als zwei Tage vor Heiligabend die FFP2-Maskenpflicht für die Betriebe beschlossen worden ist. Das kann sich nur jemand ausdenken, der nicht weiß, wie unser Land funktioniert.

Die Notverordnung schreibt 3G an jedem Arbeitsplatz vor. Kann das umgesetzt werden?

Kirpal: Wo das möglich ist, wird das konsequent umgesetzt. Allerdings ist das nicht überall machbar. Bauleute fahren zumeist nicht in ihre Firma, sondern direkt auf die Baustelle. Die Baufirmen müssen jetzt jemanden abstellen, der vor Ort die Mitarbeiter testet beziehungsweise kontrolliert, ob getestet wird. Das funktioniert nicht überall. Das Personal haben die meisten Firmen gar nicht.

Forßbohm: Nicht anders ist es bei Gebäudereinigern. Sie fahren täglich in Büros, Hotels oder Krankenhäuser. Und das früh am Morgen oder zum Teil noch in der Nacht, da ist dort noch kein Mensch. Wo sollen sie sich testen lassen? Viele müssen zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die Testzentren sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Der Notverordnung fehlt es an Praxisnähe und in vielen Fällen auch an Logik.

Sachsen will im Härtefall-Fonds eine Pauschale in Höhe von 1500 Euro als monatlichen Betriebskosten-Zuschuss einführen, der auch als Unternehmerlohn gezahlt werden kann. Das ist doch im Interesse der Wirtschaft?

Kirpal: Auf jeden Fall. Das zeigt, dass unsere Rufe gen Dresden nicht komplett ungehört verhallen. Und deshalb bin ich auch guter Dinge, dass man unsere Kritik an der Kurzarbeiterregelung aufgreift.

Die Regelung ist bis Ende März 2022 verlängert worden.

Kirpal: Neu ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden nur noch zur Hälfte erstattet werden, die andere Hälfte hat der Arbeitgeber zu tragen. Das blieb ihm bislang erspart. Da kommen hohe Belastungen auf die Firmen zu, die wegen den Corona-Maßnahmen ohnehin Einbrüche zu verzeichnen haben, sonst würden sie ihre Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken. Eine Rückkehr zur vollumfänglichen Erstattung ist das einzige probate Mittel, um laufende Personalkosten während den pandemiebedingten Einschränkungen aufzufangen.

Forßbohm: Die nächste Welle kommt und mit ihr werden viele Unternehmen in ein tiefes Loch fallen. Nicht auszudenken, wenn die Hilfsleistungen dann wieder so schleppend ausgezahlt werden wie in der Vergangenheit. Künftig muss der Grundsatz gelten, dass es keine Beschränkung ohne Entschädigung geben darf. Der Umgang mit unseren Kosmetikern in den letzten Wochen darf man bei diesem Thema schon als entwürdigend bezeichnen.

Kirpal: Noch größere Sorgen mache ich mir, wenn ich an die Prüfung denke, die jede Auszahlung der Hilfen bislang nach sich zieht. Der enorme bürokratische Aufwand schreckt schon jetzt viele ab, die Hilfen überhaupt zu beantragen.

Was schlagen Sie vor?

Kirpal: Sachsen sollte bereit sein, über seine Grenzen hinaus zu blicken. In NRW zum Beispiel müssen Kleinstunternehmer und Soloselbstständige, wenn sie Soforthilfen beantragen, nur wenige Angaben machen. Das Ganze umfasst gerade einmal eine Seite mit vier Posten und wird digital versandt. Wir fordern, dass Sachsen sich das anschaut und übernimmt. Das Rad muss nicht zweimal erfunden werden.

Forßbohm: Noch besser wäre es, wir legen das komplette Prozedere der Hilfen in die Hände der Finanzämter. Diese Forderung der Kammern ist nicht neu, wird aber komplett ignoriert.

Sind die Finanzämter dazu überhaupt in der Lage?

Forßbohm: Ich denke, dass sie personell und technisch gut aufgestellt sind. Sie verfügen über alle notwendigen Informationen der Unternehmen wie Umsatz, Gewinn, Kosten und Bankverbindungen. Wenn also Firmen auf Grund der Corona-Maßnahmen Umsatzausfälle haben und auf Hilfe angewiesen sind, könnten die Finanzämter schnell und unkompliziert für Liquidität sorgen. Aus meiner Sicht würden so Hilfen schneller fließen – und vor allem unbürokratischer.

Kirpal: Außerdem würde man die Sorge in den Behörden vor etwaigen Missbrauch im Keim ersticken. Im Rahmen künftiger Steuererklärungen würden diese Fälle schnell entdeckt.

In Corona-Zeiten konnten die Kammern nicht in den Schulen und in den Abschlussklassen für die Duale Lehrausbildung werben. Hat das Auswirkungen?

Forßbohm: Stand heute haben wir im Handwerk in der Region Leipzig 4,6 Prozent weniger Lehrverhältnisse als im Vorjahr. Wir verzeichnen seit einigen Jahren aus demografischen Gründen eine Abnahme – durch Corona hat sich das verstärkt.

Kirpal: In unserem Kammerbezirk sind keine signifikanten Rückgänge zu verzeichnen. Das sieht in Chemnitz mit minus zehn Prozent und in Dresden mit minus 14 Prozent schlechter aus. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Wo es möglich war, fanden die Veranstaltungen der zentralen Berufsorientierung statt. Zudem haben in Leipzig viele Unternehmen, insbesondere die großen, trotz Einschränkungen in den Schulen um Nachwuchs geworben.

Wie wird das in Zukunft sein?

Forßbohm: Im Handwerk haben wir die Sorge, dass die Lücke zwischen Bewerbern und Lehrstellen größer wird. Wir versuchen als Kammer mit verschiedenen Initiativen darauf hinzuweisen, dass es außer Studium und Traumjob bei BMW oder Porsche noch etwas anderes gibt, ohne das unsere Wirtschaft und Gesellschaft nicht funktionieren kann: ein Beruf im Handwerk. Wir verteilen gerade auf Entbindungsstationen der Region Lätzchen mit der Aufschrift: „Heute wird gekleckert. Wenn ich groß bin, wird geklotzt – das Handwerk“. Das soll zum Schmunzeln anregen und zum Nachdenken. Aus unserer Sicht kann die Werbung für das Handwerk gar nicht zu früh beginnen.

Kirpal: Es kommen deutlich weniger Jugendliche von den Schulen. Neben dem demografischen Wandel macht uns als Kammern die beschriebene ausufernde Bürokratie sorgen, denn sie führt zu einem enormen Personalhunger in den Behörden. Deshalb fordern wir die Politik auf, steuernd einzugreifen und die Zahl der Beschäftigten in den staatlichen Verwaltungen an die Beschäftigungsquote im Land anzupassen.

Forßbohm: Da sprechen wir eine Sprache: Weniger Beschäftigte im Freistaat Sachsen, erfordert weniger Beschäftigte beim Freistaat Sachsen. Momentan ist der Aufbau des Beamtenapparates losgelöst davon.

Von Andreas Dunte