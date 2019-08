MediaMarkt feiert seine Neueröffnung in den Höfen am Brühl mit Angeboten zum Umhauen: 10 Tage lang gibt es 10 Topangebote - täglich wechselnd. Am Samstag, den 3. August 2019, zünden wir für Sie noch mal ein umwerfendes Preisfeuerwerk! Aber: nur diesen Samstag und nur im MediaMarkt in den Höfen am Brühl in Leipzig.

Samsung Galaxy S10 für 599 € statt 828 € + AKG S30 Bluetooth-Lautsprecher

Technische Daten: SAMSUNG Galaxy S10 128 GB Prism Black Dual SIM Betriebssystem: Android 9 Prozessor: Exynos 9820 Prozessor-Taktfrequenz: 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz Octa-Core Speicherkapazität: 128 GB Kameraauflösung: 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 8 GB

Technische Daten: AKG S30 Bluetooth-Lautsprecher Lautsprecher: 2 x 5W, 36 mm Akkuleistung: 2.500 mAh Betriebszeit: Bis zu 10 Stunden Mikrofon: 2 Mikrofone für Konferenzanrufe Anschlüsse / Verbindungen: BT 4.2, Aux-In

Samsung Galaxy A40 für 199 € statt 223 €

Technische Daten: SAMSUNG Galaxy A40 64 GB Black Dual SIM Betriebssystem: Android 9, One UI 1.1 Prozessor: Exynos 7904 Prozessor-Taktfrequenz: 4x 1.8 GHz, 4x 1.6 GHz Speicherkapazität: 64 GB Kameraauflösung: 16 Megapixel, 5 Megapixel Steckplatz für Speicherkarten: Ja Arbeitsspeicher-Größe: 4 GB

Trekstor Primebook U13B-C0 für 229 € statt 379 €

Technische Daten: Trekstor Primebook U13B-C0 Prozessor Intel® Celeron® Prozessor N4000 (bis zu 2,60 GHz, 4 MB Intel® Cache) Arbeitsspeicher-Größe: 4 GB Betriebssystem: Windows 10 S Festplatte 1: Interner Speicher , 64 GB Grafikkarte: Intel® UHD-Grafik 600 Tastatur: QWERTZ (DE) Bildschirmmerkmale: blickwinkelstabil, kontrastreich Touchscreen: Ja Anschlüsse: 2x USB 3.1, 1x USB-Typ-C, 1x Mini-HDMI, 1x 3.5 mm Klinke Farbe: Dunkelgrau Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel Bildschirmdiagonale: 13,3 Zoll (33,8 cm) Bildqualität: Full-HD Bildschirmtyp: Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display Lieferumfang: Notebook, Netzteil, Reinigungstuch, Kurzanleitung,

HP OfficeJet 3831 Tintenstrahldrucker + 5 € für HP Instant Ink für 39,99 € statt 71,99 €

Technische Daten: HP OfficeJet 3831 Tintenstrahldrucker Produkttyp: 4-in-1 Multifunktionsdrucker Drucktechnologie: Thermischer HP Tintenstrahldruck Auflösung (Druckqualität): 4.800 x 1.200 dpi Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe: 8.5 Seiten / Min. / 6 Seiten/Min Farbdruck: Ja WLAN: Ja Medienformate: A4, B5, A6, DL-Briefumschläge

Produktinformation: HP Instant Ink,- der praktische Tintenlieferservice Tarif wählen, online registrieren -> Ihr Drucker informiert HP rechtzeitig, wenn weitere Tinte geliefert werden muss automatische Lieferung von Original HP Tinte direkt nach Hause bis zu 70 % bei Tinte sparen ab 0,00 € / 15 Seiten monatlich Tinte, Lieferung und Recycling sind im Preis enthalten

Garmin Fenix 5 Smartwatch Black-Silver für 249 € statt 349 €

Technische Daten: Garmin Fenix 5 Smartwatch Produkttyp: Smartwatch Kompatible Betriebssysteme: Android, iOS, Windows Akku-Laufzeit: Smart-Modus: Bis zu 2 Wochen GPS-/HF-Modus: Bis zu 24 Stunden UltraTrac™-Modus: Bis zu 60 Stunden ohne Herzfrequenzmessung am Handgelenk Farbdisplay: Ja Bildschirmgröße: 3,05 cm (1,2 Zoll) Speicherkapazität: 64 MB Bluetooth: Ja Benachrichtigungsfunktion: Anrufe, E-Mail, Inaktivität, Internet, Kalender, SMS, Soziale Netzwerke, WhatsApp Aufzeichnung und Anzeige von: Trittfrequenz, Distanz, Erholungszeit, Geschwindigkeit / max,Geschwindigkeit / Runde / Pace, Herzfrequenzzonen, Höhenmeter / Stufen, Kalorienverbrauch, Puls, Schlafdauer, Schlafphasen / -qualität, Schritte, Stresslevel, Uhrzeit / Datum

ACHTUNG: Diese Angebote erhalten Sie nur im MediaMarkt Leipzig, Höfe am Brühl, nicht online!

Vorhang auf für Leipzigs alte und neue Lieblingsadresse für moderne Technik!

Herzlich willkommen im neugestalteten MediaMarkt in den Höfen am Brühl. Freuen Sie sich unter anderem auf die neue Aktionsfläche für E-Scooter, noch mehr Auswahl an Smartphones und Zubehör, eine faszinierende Gaming-Welt, die jedes Zockerherz höher schlagen lassen und brandneu einen von nur elf bundesweiten Nintendo-Markenshops.

Auch andere bedeutende Marken präsentieren ihre aktuellen Produkte in ansprechenden Shops, darunter Samsung, Microsoft, Google, Apple, Sony und LG sowie im Bereich Haushaltsgeräte Miele, Haier und Dyson.

Zahlreiche Verbesserungen bringt zudem die Erweiterung unseres Service-Bereiches um IHNEN das Leben leichter zu machen.

Außerdem können Sie jetzt ganz bequem alle Produkte aus den Bereichen Mobilfunk, TV und Elektro-Großgeräte auch direkt in der jeweiligen Abteilung bargeldlos bezahlen und müssen nicht nochmals zur Kasse laufen.

Aber das ist natürlich nicht alles, denn auch unsere sensationellen Neueröffnungs-Schnäppchen werden Sie garantiert umhauen!

So finden Sie uns:

Der MediaMarkt im Einkaufszentrum Höfe am Brühl liegt im Herzen von Leipzig nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone entfernt an der B87 (Goerdelerring).

Egal, ob ein neues Smartphone, ein effizienterer Kühlschrank oder die neue CD Ihres Lieblingsstars: Im MediaMarkt Leipzig Höfe am Brühl finden Sie stets die neuesten Produkte aus der Welt der Technik und werden dazu bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Der MediaMarkt in Leipzig:

MEDIA MARKT TV-HiFi-Elektro GmbH Leipzig - Höfe am Brühl

Brühl 1, 04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 26 17 8-0

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr